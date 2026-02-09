Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт сельхозживотных из России вырос в 1,5 раза по итогам 2025 года
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Экспорт живых животных из России по итогам прошлого года вырос более чем в 1,5 раза, почти достигнув 180 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала живых животных общим весом около 128 тысяч тонн почти на 180 миллионов долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 62% в весе и на 57% - в деньгах. Уточняется, что среди самых популярных таких животных в стоимостном выражении были: крупный рогатый скот - около 87 миллионов долларов, свиньи - около 54 миллионов, птица - около 21 миллиона долларов. "Начиная с 2021 года экспорт живых животных демонстрирует непрерывный рост: его объем увеличился с 53 до 180 миллионов долларов США", - добавляется в сообщении.
11:29 09.02.2026
 
Экспорт сельхозживотных из России вырос в 1,5 раза по итогам 2025 года

"Агроэкспорт": экспорт живых с/х животных из России вырос в полтора раза в 2025 году

Молочная ферма
%Молочная ферма - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Экспорт живых животных из России по итогам прошлого года вырос более чем в 1,5 раза, почти достигнув 180 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт".
"Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала живых животных общим весом около 128 тысяч тонн почти на 180 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 62% в весе и на 57% - в деньгах.
Уточняется, что среди самых популярных таких животных в стоимостном выражении были: крупный рогатый скот - около 87 миллионов долларов, свиньи - около 54 миллионов, птица - около 21 миллиона долларов.
"Начиная с 2021 года экспорт живых животных демонстрирует непрерывный рост: его объем увеличился с 53 до 180 миллионов долларов США", - добавляется в сообщении.
Россия удвоила поставки мяса птицы в арабский регион за четыре года
