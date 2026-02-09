https://1prime.ru/20260209/agroeksport-867311424.html

Экспорт сельхозживотных из России вырос в 1,5 раза по итогам 2025 года

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Экспорт живых животных из России по итогам прошлого года вырос более чем в 1,5 раза, почти достигнув 180 миллионов долларов, сообщил Федеральный центр "Агроэкспорт". "Согласно предварительным оценкам экспертов, в 2025 году Россия экспортировала живых животных общим весом около 128 тысяч тонн почти на 180 миллионов долларов США", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сравнении с 2024 годом объем поставок вырос на 62% в весе и на 57% - в деньгах. Уточняется, что среди самых популярных таких животных в стоимостном выражении были: крупный рогатый скот - около 87 миллионов долларов, свиньи - около 54 миллионов, птица - около 21 миллиона долларов. "Начиная с 2021 года экспорт живых животных демонстрирует непрерывный рост: его объем увеличился с 53 до 180 миллионов долларов США", - добавляется в сообщении.

