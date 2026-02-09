Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали о новом дерзком плане ЕС против России - 09.02.2026
https://1prime.ru/20260209/aktivy-867338354.html
На Западе рассказали о новом дерзком плане ЕС против России
На Западе рассказали о новом дерзком плане ЕС против России - 09.02.2026, ПРАЙМ
На Западе рассказали о новом дерзком плане ЕС против России
ЕС следует вывести замороженные российские активы из юрисдикции Бельгии и переместить их в другой депозитарий под контролем ЕС, такое мнение выразил экономист и | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T23:35+0300
2026-02-09T23:36+0300
бельгия
украина
москва
россия
владимир путин
reuters
евросовет
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/16/863800747_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_1fcab760bc2fe0931bce8f227203b911.jpg
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. ЕС следует вывести замороженные российские активы из юрисдикции Бельгии и переместить их в другой депозитарий под контролем ЕС, такое мнение выразил экономист и один из авторов идеи "репарационного кредита" Хьюго Диксон в статье для Reuters."Очевидным решением &lt;…&gt; ситуации станет перевод всех российских активов на новый контролируемый ЕС депозитарий. Это выведет Бельгию из-под удара. Замороженные средства, которые находятся в других странах ЕС тоже будет возможно перевести на новый депозитарий. Тогда ЕС сможет свободно использовать эти активы для оказания помощи Украине в обороне", — заявил он.По мнению Диксона, ЕС должен убедить Бельгию совершить этот шаг.Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
бельгия
украина
москва
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
бельгия, украина, москва, россия, владимир путин, reuters, евросовет, ес
БЕЛЬГИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, РОССИЯ, Владимир Путин, Reuters, Евросовет, ЕС
23:35 09.02.2026 (обновлено: 23:36 09.02.2026)
 
На Западе рассказали о новом дерзком плане ЕС против России

Диксон: активы России нужно вывести из Бельгии в иной депозитарий

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
© AP Photo / Virginia Mayo
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. ЕС следует вывести замороженные российские активы из юрисдикции Бельгии и переместить их в другой депозитарий под контролем ЕС, такое мнение выразил экономист и один из авторов идеи "репарационного кредита" Хьюго Диксон в статье для Reuters.
"Очевидным решением <…> ситуации станет перевод всех российских активов на новый контролируемый ЕС депозитарий. Это выведет Бельгию из-под удара. Замороженные средства, которые находятся в других странах ЕС тоже будет возможно перевести на новый депозитарий. Тогда ЕС сможет свободно использовать эти активы для оказания помощи Украине в обороне", — заявил он.
По мнению Диксона, ЕС должен убедить Бельгию совершить этот шаг.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Как заявлял премьер Бельгии Барт де Вевер, все страны ЕС по итогам саммита и дискуссий осознали, что конфискация активов России несет финансовые и юридические риски, которыми трудно управлять.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.
БЕЛЬГИЯУКРАИНАМОСКВАРОССИЯВладимир ПутинReutersЕвросоветЕС
 
 
