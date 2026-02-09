На Западе рассказали о новом дерзком плане ЕС против России
Диксон: активы России нужно вывести из Бельгии в иной депозитарий
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. ЕС следует вывести замороженные российские активы из юрисдикции Бельгии и переместить их в другой депозитарий под контролем ЕС, такое мнение выразил экономист и один из авторов идеи "репарационного кредита" Хьюго Диксон в статье для Reuters.
"Очевидным решением <…> ситуации станет перевод всех российских активов на новый контролируемый ЕС депозитарий. Это выведет Бельгию из-под удара. Замороженные средства, которые находятся в других странах ЕС тоже будет возможно перевести на новый депозитарий. Тогда ЕС сможет свободно использовать эти активы для оказания помощи Украине в обороне", — заявил он.
По мнению Диксона, ЕС должен убедить Бельгию совершить этот шаг.
Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, заявил, что попытки изъятия российских активов в Евросоюзе — это даже не кража, а грабеж. Он также отметил, что Москва сделает все, чтобы отстоять свои интересы.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз предоставит Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов, заморозку которых в Москве уже неоднократно называли воровством.
Еврокомиссия пыталась добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждалась сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна была бы вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности.