На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность розничной продажи алкоголя

Доступность розничной продажи алкоголя в рамках мероприятий по улучшению демографической ситуации планируют ограничить на Дальнем Востоке, выяснило РИА Новости, | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T20:28+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Доступность розничной продажи алкоголя в рамках мероприятий по улучшению демографической ситуации планируют ограничить на Дальнем Востоке, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы правительства РФ. Согласно планам кабмина, в дальневосточных регионах России предполагается внедрить комплекс мер в соответствии с государственной концепцией сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Как следует из документа, этот комплекс должен включать и мероприятия для снижения потребления алкоголя "путем ограничения доступности его розничной продажи". Это планируют реализовать с помощью контроля количества и расположения торговых точек с учетом их близости к жилью и соцобъектам, а также с помощью регламентации времени продажи и условий торговли. Предполагается, что этим займутся органы власти разного уровня в рамках своих полномочий.

