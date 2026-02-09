Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
09.02.2026

На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность розничной продажи алкоголя
На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность розничной продажи алкоголя
На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность розничной продажи алкоголя - 09.02.2026, ПРАЙМ
На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность розничной продажи алкоголя
Доступность розничной продажи алкоголя в рамках мероприятий по улучшению демографической ситуации планируют ограничить на Дальнем Востоке, выяснило РИА Новости, | 09.02.2026, ПРАЙМ
бизнес
россия
дальний восток
рф
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Доступность розничной продажи алкоголя в рамках мероприятий по улучшению демографической ситуации планируют ограничить на Дальнем Востоке, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы правительства РФ. Согласно планам кабмина, в дальневосточных регионах России предполагается внедрить комплекс мер в соответствии с государственной концепцией сокращения потребления алкоголя до 2030 года. Как следует из документа, этот комплекс должен включать и мероприятия для снижения потребления алкоголя "путем ограничения доступности его розничной продажи". Это планируют реализовать с помощью контроля количества и расположения торговых точек с учетом их близости к жилью и соцобъектам, а также с помощью регламентации времени продажи и условий торговли. Предполагается, что этим займутся органы власти разного уровня в рамках своих полномочий.
дальний восток
рф
бизнес, россия, дальний восток, рф
Бизнес, РОССИЯ, Дальний Восток, РФ
20:28 09.02.2026
 
На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность розничной продажи алкоголя

На Дальнем Востоке планируют ограничить доступность розничной продажи алкоголя

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Доступность розничной продажи алкоголя в рамках мероприятий по улучшению демографической ситуации планируют ограничить на Дальнем Востоке, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы правительства РФ.
Согласно планам кабмина, в дальневосточных регионах России предполагается внедрить комплекс мер в соответствии с государственной концепцией сокращения потребления алкоголя до 2030 года.
Как следует из документа, этот комплекс должен включать и мероприятия для снижения потребления алкоголя "путем ограничения доступности его розничной продажи".
Это планируют реализовать с помощью контроля количества и расположения торговых точек с учетом их близости к жилью и соцобъектам, а также с помощью регламентации времени продажи и условий торговли.
Предполагается, что этим займутся органы власти разного уровня в рамках своих полномочий.
В Госдуме предложили дополнять этикетки алкоголя устрашающими картинками
00:22
 
БизнесРОССИЯДальний ВостокРФ
 
 
