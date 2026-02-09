https://1prime.ru/20260209/alkogol-867333111.html
На Дальнем Востоке хотят ограничить доступность розничной продажи алкоголя
На Дальнем Востоке планируют ограничить доступность розничной продажи алкоголя
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Доступность розничной продажи алкоголя в рамках мероприятий по улучшению демографической ситуации планируют ограничить на Дальнем Востоке, выяснило РИА Новости, изучив соответствующие документы правительства РФ.
Согласно планам кабмина, в дальневосточных регионах России предполагается внедрить комплекс мер в соответствии с государственной концепцией сокращения потребления алкоголя до 2030 года.
Как следует из документа, этот комплекс должен включать и мероприятия для снижения потребления алкоголя "путем ограничения доступности его розничной продажи".
Это планируют реализовать с помощью контроля количества и расположения торговых точек с учетом их близости к жилью и соцобъектам, а также с помощью регламентации времени продажи и условий торговли.
Предполагается, что этим займутся органы власти разного уровня в рамках своих полномочий.
