https://1prime.ru/20260209/analitiki-867305062.html

Число обанкротившихся компаний в ФРГ выросло более чем на 80% за три года

Число обанкротившихся компаний в ФРГ выросло более чем на 80% за три года - 09.02.2026, ПРАЙМ

Число обанкротившихся компаний в ФРГ выросло более чем на 80% за три года

Санкции Евросоюза против России обернулись для Германии кризисом на рынке труда: число обанкротившихся компаний в стране выросло более чем на 80% почти за три... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T07:27+0300

2026-02-09T07:27+0300

2026-02-09T07:57+0300

экономика

мировая экономика

германия

запад

москва

ярослав кабаков

ес

евростат

финам

https://cdnn.1prime.ru/img/82793/79/827937942_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_03ecf3bbdcdffab61538c47968bd57fe.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Санкции Евросоюза против России обернулись для Германии кризисом на рынке труда: число обанкротившихся компаний в стране выросло более чем на 80% почти за три года, подсчитало РИА Новости по данным Евростата. Одна из причин такой динамики - потеря российского рынка, рассказали опрошенные агентством аналитики. Если в четвертом квартале 2022 года индекс бизнес-банкротств составлял 97,1 пункта, то в третьем квартале 2025 года он подскочил до 175,3 пункта. Таким образом, число обанкротившихся компаний увеличилось на 80,5%. "Ранее часть экономики Германии в определенной степени опиралась на относительно дешевые энергоносители из России, а в свою очередь Россия была частью экспортного рынка различной технологичной продукции из Германии. От утраты российского рынка теряет, например, немецкий автопром и машиностроение", - рассказал младший директор по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Владислав Бухарский. Директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков добавил, что больше всего отказ от российского рынка ударил по энергоемкому бизнесу: например, металлургии и целлюлозно-бумажной промышленности. Он напомнил, что рост неплатежей и банкротств в отдельных сегментах доходил до 200%. На фоне кризиса в бизнес-секторе увеличился и уровень безработицы. Если в январе 2022 года он составлял 5,1% от трудоспособного населения, то уже в январе 2026 года показатель вырос на 1,2 процентного пункта - до 6,3%, подсчитало агентство. "Санкции ЕС - скорее фактор, усиливший уже существующие проблемы. Существенная часть банкротств пришлась на малые компании в сфере услуг, которые напрямую от санкций зависели минимально, но сильно пострадали от инфляции, высоких ставок и снижения покупательной способности. Таким образом, санкции можно рассматривать как катализатор кризисных тенденций", - заключил аналитик "Финама". Германия пять лет назад была одним из основных европейских торговых партнеров России - немецкая промышленность преимущественно обеспечивалась российским газом. Однако в 2022 году ситуация изменилась: Германия присоединилась к санкциям ЕС, а осенью 2022 года были взорваны "Северные потоки", в результате чего страна лишилась доступа к российскому газу и перешла на значительно более дорогой американский. Как ранее сообщало агентство, немецкая промышленность упала на 6,6% с тех пор, как ЕС начал санкционную политику. При этом Евросоюз работает уже над 20-м пакетом санкций. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

германия

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, запад, москва, ярослав кабаков, ес, евростат, финам