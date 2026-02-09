https://1prime.ru/20260209/avans-867336572.html
Работающих у физлиц мигрантов планируют обязать выплачивать аванс по НДФЛ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, в соответствии с которыми трудовых мигрантов, работающих у физических лиц, планируется обязать выплачивать авансовый платеж по НДФЛ, сообщил источник РИА Новости. Согласно действующему законодательству, трудовым мигрантам в РФ необходимо уплачивать авансовые платежи за период действия патента. Затем работодатель рассчитывает НДФЛ для сотрудника, но с зачетом уплаченных авансовых платежей по патенту. Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, требование по авансовому платежу по НДФЛ теперь планируется распространить не только на работающих по патенту, но и на временно или постоянно проживающих иностранцев, работающих у физических лиц, а также тех, кто работает без разрешения или патента в случаях, предусмотренных законом. "Одобрено", - сказал источник, комментируя законопроект. Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в свою очередь, заявил, что законопроект направлен на повышение собираемости НДФЛ и усиление контроля за доходами иностранных граждан, работающих у физических лиц. По его словам, законопроектом вводится четкое разграничение платежей: для тех, кто занят в организациях или у индивидуальных предпринимателей, базовая ставка составит 1,2 тысячи рублей в месяц, а для иностранных работников, нанятых частными лицами для личных нужд, платеж составит 1,7 тысячи рублей.
