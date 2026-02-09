Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260209/avans-867336572.html
2026-02-09T23:05+0300
2026-02-09T23:05+0300
рф
ассоциация юристов россии
рф, ассоциация юристов россии
РФ, Ассоциация юристов России
23:05 09.02.2026
 
Работающих у физлиц мигрантов планируют обязать выплачивать аванс по НДФЛ

Мигрантов, работающих у физлиц, планируют обязать выплачивать авансовый платеж по НДФЛ

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Российские рубли. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект, в соответствии с которыми трудовых мигрантов, работающих у физических лиц, планируется обязать выплачивать авансовый платеж по НДФЛ, сообщил источник РИА Новости.
Согласно действующему законодательству, трудовым мигрантам в РФ необходимо уплачивать авансовые платежи за период действия патента. Затем работодатель рассчитывает НДФЛ для сотрудника, но с зачетом уплаченных авансовых платежей по патенту.
Как следует из документов, с которыми ознакомилось агентство, требование по авансовому платежу по НДФЛ теперь планируется распространить не только на работающих по патенту, но и на временно или постоянно проживающих иностранцев, работающих у физических лиц, а также тех, кто работает без разрешения или патента в случаях, предусмотренных законом.
"Одобрено", - сказал источник, комментируя законопроект.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в свою очередь, заявил, что законопроект направлен на повышение собираемости НДФЛ и усиление контроля за доходами иностранных граждан, работающих у физических лиц. По его словам, законопроектом вводится четкое разграничение платежей: для тех, кто занят в организациях или у индивидуальных предпринимателей, базовая ставка составит 1,2 тысячи рублей в месяц, а для иностранных работников, нанятых частными лицами для личных нужд, платеж составит 1,7 тысячи рублей.
Сотрудник федеральной миграционной службы проводит проверку документов у иностранных рабочих - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2026
В России разработают новое мобильное приложение для трудовых мигрантов
3 февраля, 22:20
 
РФАссоциация юристов России
 
 
