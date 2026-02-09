https://1prime.ru/20260209/aviareysy-867310273.html

Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов

Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов - 09.02.2026, ПРАЙМ

Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов

Министерство транспорта РФ планирует расширить количество зарубежных авиарейсов, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T11:11+0300

2026-02-09T11:11+0300

2026-02-09T11:11+0300

экономика

бизнес

россия

саудовская аравия

кндр

москва

александр новак

аэропорт внуково

nordwind

аэропорт шереметьево

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1a/861271363_0:117:2249:1382_1920x0_80_0_0_0462d21a7b08cb6642d4993e15e969fb.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ планирует расширить количество зарубежных авиарейсов, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. "Запущены новые маршруты, включая международные – с Саудовской Аравией, КНДР и Республикой Абхазия. Планируем расширение зарубежных рейсов", - сообщил Никитин на селекторном совещании по гражданской авиации. Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполняла авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту "Внуково" - Сухум. Первый прямой рейс авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из Москвы в Пхеньян был организован 27 июля и выполнялся из аэропорта "Шереметьево" в столицу КНДР. Саудовская авиакомпания Flynas 1 августа выполнила первый прямой регулярный рейс по маршруту Эр-Рияд - Москва. Как сообщал в начале декабря вице-премьер России Александр Новак, Россия и Саудовская Аравия проработают в ближайшее время запуск рейсов еще двух-трех российских авиакомпаний в арабскую страну.

https://1prime.ru/20260209/aeroporty-867306344.html

саудовская аравия

кндр

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, саудовская аравия, кндр, москва, александр новак, аэропорт внуково, nordwind, аэропорт шереметьево, минтранс рф, воздушный транспорт