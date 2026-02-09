Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов - 09.02.2026
Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов
Министерство транспорта РФ планирует расширить количество зарубежных авиарейсов, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. | 09.02.2026, ПРАЙМ
Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ планирует расширить количество зарубежных авиарейсов, сообщил глава ведомства Андрей Никитин.
"Запущены новые маршруты, включая международные – с Саудовской Аравией, КНДР и Республикой Абхазия. Планируем расширение зарубежных рейсов", - сообщил Никитин на селекторном совещании по гражданской авиации.
Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполняла авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту "Внуково" - Сухум. Первый прямой рейс авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из Москвы в Пхеньян был организован 27 июля и выполнялся из аэропорта "Шереметьево" в столицу КНДР.
Саудовская авиакомпания Flynas 1 августа выполнила первый прямой регулярный рейс по маршруту Эр-Рияд - Москва. Как сообщал в начале декабря вице-премьер России Александр Новак, Россия и Саудовская Аравия проработают в ближайшее время запуск рейсов еще двух-трех российских авиакомпаний в арабскую страну.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
В России за пять лет открылись 24 новых аэропорта
08:56
 
