Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов
Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов - 09.02.2026, ПРАЙМ
Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов
Министерство транспорта РФ планирует расширить количество зарубежных авиарейсов, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T11:11+0300
2026-02-09T11:11+0300
2026-02-09T11:11+0300
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Министерство транспорта РФ планирует расширить количество зарубежных авиарейсов, сообщил глава ведомства Андрей Никитин. "Запущены новые маршруты, включая международные – с Саудовской Аравией, КНДР и Республикой Абхазия. Планируем расширение зарубежных рейсов", - сообщил Никитин на селекторном совещании по гражданской авиации. Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Абхазией возобновилось 1 мая после 30-летнего перерыва, первый рейс выполняла авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту "Внуково" - Сухум. Первый прямой рейс авиакомпании Nordwind ("Северный ветер") из Москвы в Пхеньян был организован 27 июля и выполнялся из аэропорта "Шереметьево" в столицу КНДР. Саудовская авиакомпания Flynas 1 августа выполнила первый прямой регулярный рейс по маршруту Эр-Рияд - Москва. Как сообщал в начале декабря вице-премьер России Александр Новак, Россия и Саудовская Аравия проработают в ближайшее время запуск рейсов еще двух-трех российских авиакомпаний в арабскую страну.
Минтранс планирует расширить число зарубежных авиарейсов
