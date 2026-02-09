https://1prime.ru/20260209/aviasoobschenie-867317741.html

Глава Росавиации заявил о готовности к возобновлению полетов с США

Глава Росавиации заявил о готовности к возобновлению полетов с США

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Росавиация в целом готова к возобновлению полетов с США, но необходимо руководствоваться снятием ряда ограничений в отношении авиакомпаний РФ, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. "В отношении Соединенных Штатов, в первую очередь, нужно подходить к этому вопросу таким образом, что ограничения на полеты устанавливали не мы. Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна", - сказал Ядров в интервью телеканалу "Россия 24". "Но также нужно будет учитывать, что если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний будут более комфортные условия. Они будут просто быстрее добираться до Москвы, а наши авиакомпании все-таки будут облетать Европу. Это тоже вопрос стоит на повестке. А так, в целом, мы готовы", - добавил глава Росавиации.

