https://1prime.ru/20260209/aviasoobschenie-867317741.html
Глава Росавиации заявил о готовности к возобновлению полетов с США
Глава Росавиации заявил о готовности к возобновлению полетов с США - 09.02.2026, ПРАЙМ
Глава Росавиации заявил о готовности к возобновлению полетов с США
Росавиация в целом готова к возобновлению полетов с США, но необходимо руководствоваться снятием ряда ограничений в отношении авиакомпаний РФ, сообщил глава... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T13:43+0300
2026-02-09T13:43+0300
2026-02-09T13:43+0300
бизнес
россия
сша
рф
москва
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_77115be5fc25d1389967f3b3d441788c.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Росавиация в целом готова к возобновлению полетов с США, но необходимо руководствоваться снятием ряда ограничений в отношении авиакомпаний РФ, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. "В отношении Соединенных Штатов, в первую очередь, нужно подходить к этому вопросу таким образом, что ограничения на полеты устанавливали не мы. Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна", - сказал Ядров в интервью телеканалу "Россия 24". "Но также нужно будет учитывать, что если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний будут более комфортные условия. Они будут просто быстрее добираться до Москвы, а наши авиакомпании все-таки будут облетать Европу. Это тоже вопрос стоит на повестке. А так, в целом, мы готовы", - добавил глава Росавиации.
сша
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0b/860574790_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_7ee695718df44b82277a008e5979d01b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, сша, рф, москва, росавиация
Бизнес, РОССИЯ, США, РФ, МОСКВА, Росавиация
Глава Росавиации заявил о готовности к возобновлению полетов с США
Ядров: Росавиация готова возобновить полеты с США после снятия ограничения