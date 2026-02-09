Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава Росавиации заявил о готовности к возобновлению полетов с США - 09.02.2026
Глава Росавиации заявил о готовности к возобновлению полетов с США
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Росавиация в целом готова к возобновлению полетов с США, но необходимо руководствоваться снятием ряда ограничений в отношении авиакомпаний РФ, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров. "В отношении Соединенных Штатов, в первую очередь, нужно подходить к этому вопросу таким образом, что ограничения на полеты устанавливали не мы. Мы приняли зеркальную меру после того, как коллеги из Соединенных Штатов ввели ограничения для российских авиакомпаний. И при возобновлении авиасообщения мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания воздушного судна", - сказал Ядров в интервью телеканалу "Россия 24". "Но также нужно будет учитывать, что если авиасообщение будет открыто взаимно, то у американских авиакомпаний будут более комфортные условия. Они будут просто быстрее добираться до Москвы, а наши авиакомпании все-таки будут облетать Европу. Это тоже вопрос стоит на повестке. А так, в целом, мы готовы", - добавил глава Росавиации.
13:43 09.02.2026
 
Глава Росавиации заявил о готовности к возобновлению полетов с США

Ядров: Росавиация готова возобновить полеты с США после снятия ограничения

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
