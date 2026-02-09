Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МИД: Россия передала США предложения по возобновлению авиасообщения
МИД: Россия передала США предложения по возобновлению авиасообщения
2026-02-09T15:46+0300
2026-02-09T15:46+0300
россия
бизнес
сша
мид рф
воздушный транспорт
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения, мяч на их стороне, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров. &quot;Импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей могло бы придать возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, причем к выгоде прежде всего самих США. Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне&quot;, - сказал он в интервью корреспонденту газеты &quot;Коммерсант&quot; Наталии Портяковой.
сша
россия, бизнес, сша, мид рф, воздушный транспорт
15:46 09.02.2026
 
МИД: Россия передала США предложения по возобновлению авиасообщения

Гусаров: Россия передала США предложения по возобновлению прямого авиасообщения

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения, мяч на их стороне, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров.

"Импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей могло бы придать возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, причем к выгоде прежде всего самих США. Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне", - сказал он в интервью корреспонденту газеты "Коммерсант" Наталии Портяковой.

Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Глава Росавиации заявил о готовности к возобновлению полетов с США
РОССИЯ Бизнес США МИД РФ Воздушный транспорт
 
 
