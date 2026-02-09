https://1prime.ru/20260209/aviasoobschenie-867322436.html
МИД: Россия передала США предложения по возобновлению авиасообщения
МИД: Россия передала США предложения по возобновлению авиасообщения - 09.02.2026
МИД: Россия передала США предложения по возобновлению авиасообщения
Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения, мяч на их стороне, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр... | 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Россия передала США свои предложения по возобновлению прямого авиасообщения, мяч на их стороне, заявил глава департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров. "Импульс перезапуску гуманитарных и торгово-инвестиционных связей могло бы придать возобновление прямого авиасообщения между нашими странами, причем к выгоде прежде всего самих США. Американским властям переданы наши предложения по этим сюжетам, мяч на их стороне", - сказал он в интервью корреспонденту газеты "Коммерсант" Наталии Портяковой.
МИД: Россия передала США предложения по возобновлению авиасообщения
