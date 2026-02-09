https://1prime.ru/20260209/aviatsiya-867306503.html

Путин рассказал о задачах, поставленных перед гражданской авиацией

Путин рассказал о задачах, поставленных перед гражданской авиацией - 09.02.2026, ПРАЙМ

Путин рассказал о задачах, поставленных перед гражданской авиацией

09.02.2026

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником, отметив, что перед отраслью поставлена задача увеличить к 2030 году доступность перевозок, нужно модернизировать инфраструктуру, наращивать маршрутную сеть, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с Днём гражданской авиации... Перед вами поставлена серьёзная задача - значительно увеличить к 2030 году доступность авиаперевозок. Для этого необходимо продолжать модернизацию аэродромной инфраструктуры, наращивать маршрутную сеть, уделять неустанное внимание внедрению в отрасль цифровых технологий, предлагать современные сервисы для пассажиров и грузоотправителей", - заявил Путин. Президент РФ отметил, что гражданская авиация по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей, которая вносит существенный вклад в обеспечение суверенитета России, развитие экономики, транспортной системы, в повышение качества жизни людей. Ежедневно сотрудники авиакомпаний и наземных подразделений обслуживают воздушные трассы, выполняют ответственную работу по перевозке миллионов пассажиров и важных грузов, добавил Путин. По словам главы государства, сейчас работники гражданского воздушного флота трудятся с полной отдачей, равняются на ветеранов. Безопасность полетов является неизменным приоритетом сотрудников. "Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - заключил Путин.

