Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о задачах, поставленных перед гражданской авиацией - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260209/aviatsiya-867306503.html
Путин рассказал о задачах, поставленных перед гражданской авиацией
Путин рассказал о задачах, поставленных перед гражданской авиацией - 09.02.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о задачах, поставленных перед гражданской авиацией
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником, отметив, что перед отраслью поставлена задача увеличить к... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T09:20+0300
2026-02-09T09:21+0300
экономика
бизнес
россия
рф
владимир путин
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником, отметив, что перед отраслью поставлена задача увеличить к 2030 году доступность перевозок, нужно модернизировать инфраструктуру, наращивать маршрутную сеть, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас с Днём гражданской авиации... Перед вами поставлена серьёзная задача - значительно увеличить к 2030 году доступность авиаперевозок. Для этого необходимо продолжать модернизацию аэродромной инфраструктуры, наращивать маршрутную сеть, уделять неустанное внимание внедрению в отрасль цифровых технологий, предлагать современные сервисы для пассажиров и грузоотправителей", - заявил Путин. Президент РФ отметил, что гражданская авиация по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей, которая вносит существенный вклад в обеспечение суверенитета России, развитие экономики, транспортной системы, в повышение качества жизни людей. Ежедневно сотрудники авиакомпаний и наземных подразделений обслуживают воздушные трассы, выполняют ответственную работу по перевозке миллионов пассажиров и важных грузов, добавил Путин. По словам главы государства, сейчас работники гражданского воздушного флота трудятся с полной отдачей, равняются на ветеранов. Безопасность полетов является неизменным приоритетом сотрудников. "Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - заключил Путин.
https://1prime.ru/20260209/aeroporty-867306344.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_222:0:2663:1831_1920x0_80_0_0_5ba3b3260ceb706f42c592f456d618da.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, рф, владимир путин, воздушный транспорт
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, Воздушный транспорт
09:20 09.02.2026 (обновлено: 09:21 09.02.2026)
 
Путин рассказал о задачах, поставленных перед гражданской авиацией

Путин: гражданской авиации поставлена задача увеличить к 2030 г доступность перевозок

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов гражданской авиации с праздником, отметив, что перед отраслью поставлена задача увеличить к 2030 году доступность перевозок, нужно модернизировать инфраструктуру, наращивать маршрутную сеть, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас с Днём гражданской авиации... Перед вами поставлена серьёзная задача - значительно увеличить к 2030 году доступность авиаперевозок. Для этого необходимо продолжать модернизацию аэродромной инфраструктуры, наращивать маршрутную сеть, уделять неустанное внимание внедрению в отрасль цифровых технологий, предлагать современные сервисы для пассажиров и грузоотправителей", - заявил Путин.
Президент РФ отметил, что гражданская авиация по праву считается одной из базовых, стратегических отраслей, которая вносит существенный вклад в обеспечение суверенитета России, развитие экономики, транспортной системы, в повышение качества жизни людей. Ежедневно сотрудники авиакомпаний и наземных подразделений обслуживают воздушные трассы, выполняют ответственную работу по перевозке миллионов пассажиров и важных грузов, добавил Путин.
По словам главы государства, сейчас работники гражданского воздушного флота трудятся с полной отдачей, равняются на ветеранов. Безопасность полетов является неизменным приоритетом сотрудников.
"Желаю вам успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго", - заключил Путин.
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
В России за пять лет открылись 24 новых аэропорта
08:56
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРФВладимир ПутинВоздушный транспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала