Вэнс едет в Баку за договоренностями по вооружениям, заявил эксперт

ЕРЕВАН, 6 фев - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс едет в Баку за договоренностями по вооружениям, а в Ереван – за соглашением по мирному атому, заявил РИА Новости армянский политолог Сергей Мелконян. По данным армянских СМИ, Вэнс посетит Ереван и Баку на следующей неделе. "Сам по себе визит - символический, потому что на таком высоком уровне в последний раз руководство США посещало Южный Кавказ в 2012 году. То есть спустя 14 лет прибывает вице-президент. Это как раз показатель того, что у Соединенных Штатов здесь есть какие-то интересы, и они куда-то сворачиваться, по крайней мере, в краткосрочной перспективе не собираются", - заявил Мелконян. По его словам, повестка визита Вэнса в Ереван и Баку разная. "В Азербайджане - это соглашение по вооружению. По всей видимости, будут договоренности по поставкам американского оружия, возможно, какие-то совместные программы. Для Азербайджана важно показать, что 907-я поправка к Акту о поддержке свободы (санкции, введенные США в 1992 году против Азербайджана – ред.) фактически уже не действует, хотя полностью она не отменена", - заявил Мелконян. Он считает, что эти шаги призваны обозначить качественно высокий новый уровень военного сотрудничества Азербайджана с Соединенными Штатами, и на это были направлены активные контакты по линии Азербайджан-НАТО на протяжении последних двух лет. "Если посмотреть по хронологии встреч, мы видим крайнюю интенсификацию контактов между Азербайджаном и НАТО и Азербайджаном и США", - подчеркнул эксперт. По части Армении, по словам политолога, было объявлено, что в повестке будет вопрос мирного атома. "По всей видимости, США и Армения будут либо финализировать, либо подписывать, либо обсуждать договор "123", который позволяет Армении получить доступ к американским ядерным технологиям. Без подписания этого соглашения любые рассуждения о том, что Армения вот-вот подпишет контракт с американской компанией по постройке модульных атомных реакторов беспочвенны, потому что никакое сотрудничество США в ядерной сфере без соглашения "123" невозможно. И, вероятно, будут какие-то новости вокруг этого соглашения", - заявил эксперт. Он добавил, что ведутся также разные обсуждения относительно договоренностей в области высоких технологий. "Мы знаем, что было подписано соглашение по поставкам чипов NVIDIA, созданию дата-центра, идут обсуждения по центрам искусственного интеллекта. Тема технологий для Армении сейчас одна из приоритетных во внешнеэкономической деятельности", - заявил Мелконян. По его мнению, к такому заключению можно прийти, проанализировав последние контакты посла Армении в Соединенных Штатах. "Большая часть контактов как раз связаны с американскими технологическими гигантами. И, вероятнее всего, будут какие-то соглашения и в сфере искусственного интеллекта, возможно, кибербезопасности, в целом высоких технологий", - подчеркнул Мелконян. Помимо этого, по словам эксперта ключевой темой визита будет проект "Маршрут Трампа", который должен связать Азербайджан с его нахичеванской автономией через армянскую территорию. Он считает этот проект "главным магнитом" прибытия Вэнса в регион. "Мы знаем, что достигнуто соглашение о рамках реализации проекта ""Маршрут Трампа", по итогам встречи (главы армянского МИД - ред.) Арарата Мирзояна и (госсекретаря США - ред.) Марко Рубио… Очевидно, что есть потребность в детализации и конкретике. Видимо, в ходе визита и по его итогам можно будет обозначить какие-то более принципиальные вопросы", - отметил эксперт. Кроме того, он добавил, что перед визитом армянские некоммерческие организации пытаются активно продвигать и гуманитарную повестку, касающуюся возвращения находящихся в заключении в Азербайджане армян. "Мы не знаем, насколько это возможно… Алиев вряд ли "уступит" всех пленных", - заявил эксперт. Он уточнил, что там содержатся военнопленные, лидеры карабахских армян и отдельный кейс - Рубен Варданян. "Не исключено, что военнопленных получится вернуть. А что касается других, то это, наверное, сложнее", - отметил эксперт.
