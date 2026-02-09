https://1prime.ru/20260209/bangladesh-867336139.html

Белый дом: Бангладеш закупит американскую продукцию на миллиарды долларов

ВАШИНГТОН, 9 фев - ПРАЙМ. Бангладеш намерена закупить американскую продукцию на миллиарды долларов в рамках соглашения с США о взаимной торговле, следует из документа, опубликованного в понедельник Белым домом. В частности, стороны "согласовали соглашение о взаимной торговле для укрепления двусторонних экономических отношений", которое, как отмечается, предоставит экспортёрам двух стран "беспрецедентный доступ к рынкам друг друга". Согласно документу, Дакка планирует приобрести сельскохозяйственную продукцию США - включая пшеницу, сою, хлопок и кукурузу - примерно на 3,5 миллиарда долларов, а также энергоресурсы ориентировочной стоимостью 15 миллиардов долларов в течение 15 лет. Отмечается, что Бангладеш обязалась предоставить преференциальный доступ на свой рынок для широкого спектра американских промышленных и сельскохозяйственных товаров, в том числе медицинских устройств, техники, транспортных средств, оборудования и мясной продукции. В свою очередь, США снизят взаимный тариф на бангладешские товары до 19% и определят категории продукции, которые смогут поставляться по нулевой ставке. Вашингтон также намерен создать механизм, позволяющий отдельным видам текстиля и одежды из Бангладеш получать нулевой тариф в зависимости от объёма американского текстильного экспорта. Кроме того, стороны договорились устранить нетарифные барьеры в торговле, укрепить защиту интеллектуальной собственности, поддерживать свободную передачу данных и сотрудничать в вопросах цепочек поставок и экспортного контроля. Как подчеркивается в документе, США и Бангладеш "привержены укреплению экономического и национального взаимодействия в сфере безопасности для повышения устойчивости цепочек поставок и стимулирования инноваций". Стороны намерены в ближайшее время завершить внутренние процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.

