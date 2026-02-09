Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Белый дом: Бангладеш закупит американскую продукцию на миллиарды долларов - 09.02.2026
Белый дом: Бангладеш закупит американскую продукцию на миллиарды долларов
Белый дом: Бангладеш закупит американскую продукцию на миллиарды долларов - 09.02.2026, ПРАЙМ
Белый дом: Бангладеш закупит американскую продукцию на миллиарды долларов
Бангладеш намерена закупить американскую продукцию на миллиарды долларов в рамках соглашения с США о взаимной торговле, следует из документа, опубликованного в... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T22:42+0300
2026-02-09T22:42+0300
экономика
мировая экономика
бангладеш
сша
вашингтон
ВАШИНГТОН, 9 фев - ПРАЙМ. Бангладеш намерена закупить американскую продукцию на миллиарды долларов в рамках соглашения с США о взаимной торговле, следует из документа, опубликованного в понедельник Белым домом. В частности, стороны "согласовали соглашение о взаимной торговле для укрепления двусторонних экономических отношений", которое, как отмечается, предоставит экспортёрам двух стран "беспрецедентный доступ к рынкам друг друга". Согласно документу, Дакка планирует приобрести сельскохозяйственную продукцию США - включая пшеницу, сою, хлопок и кукурузу - примерно на 3,5 миллиарда долларов, а также энергоресурсы ориентировочной стоимостью 15 миллиардов долларов в течение 15 лет. Отмечается, что Бангладеш обязалась предоставить преференциальный доступ на свой рынок для широкого спектра американских промышленных и сельскохозяйственных товаров, в том числе медицинских устройств, техники, транспортных средств, оборудования и мясной продукции. В свою очередь, США снизят взаимный тариф на бангладешские товары до 19% и определят категории продукции, которые смогут поставляться по нулевой ставке. Вашингтон также намерен создать механизм, позволяющий отдельным видам текстиля и одежды из Бангладеш получать нулевой тариф в зависимости от объёма американского текстильного экспорта. Кроме того, стороны договорились устранить нетарифные барьеры в торговле, укрепить защиту интеллектуальной собственности, поддерживать свободную передачу данных и сотрудничать в вопросах цепочек поставок и экспортного контроля. Как подчеркивается в документе, США и Бангладеш "привержены укреплению экономического и национального взаимодействия в сфере безопасности для повышения устойчивости цепочек поставок и стимулирования инноваций". Стороны намерены в ближайшее время завершить внутренние процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.
бангладеш
сша
вашингтон
мировая экономика, бангладеш, сша, вашингтон
Экономика, Мировая экономика, Бангладеш, США, ВАШИНГТОН
22:42 09.02.2026
 
Белый дом: Бангладеш закупит американскую продукцию на миллиарды долларов

Белый дом: Бангладеш намерен закупить американскую продукцию на миллиарды долларов

ВАШИНГТОН, 9 фев - ПРАЙМ. Бангладеш намерена закупить американскую продукцию на миллиарды долларов в рамках соглашения с США о взаимной торговле, следует из документа, опубликованного в понедельник Белым домом.
В частности, стороны "согласовали соглашение о взаимной торговле для укрепления двусторонних экономических отношений", которое, как отмечается, предоставит экспортёрам двух стран "беспрецедентный доступ к рынкам друг друга".
Согласно документу, Дакка планирует приобрести сельскохозяйственную продукцию США - включая пшеницу, сою, хлопок и кукурузу - примерно на 3,5 миллиарда долларов, а также энергоресурсы ориентировочной стоимостью 15 миллиардов долларов в течение 15 лет.
Отмечается, что Бангладеш обязалась предоставить преференциальный доступ на свой рынок для широкого спектра американских промышленных и сельскохозяйственных товаров, в том числе медицинских устройств, техники, транспортных средств, оборудования и мясной продукции.
В свою очередь, США снизят взаимный тариф на бангладешские товары до 19% и определят категории продукции, которые смогут поставляться по нулевой ставке. Вашингтон также намерен создать механизм, позволяющий отдельным видам текстиля и одежды из Бангладеш получать нулевой тариф в зависимости от объёма американского текстильного экспорта.
Кроме того, стороны договорились устранить нетарифные барьеры в торговле, укрепить защиту интеллектуальной собственности, поддерживать свободную передачу данных и сотрудничать в вопросах цепочек поставок и экспортного контроля.
Как подчеркивается в документе, США и Бангладеш "привержены укреплению экономического и национального взаимодействия в сфере безопасности для повышения устойчивости цепочек поставок и стимулирования инноваций".
Стороны намерены в ближайшее время завершить внутренние процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.
"Росатом" уверен, что АЭС "Руппур" останется приоритетом для Бангладеш
