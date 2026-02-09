https://1prime.ru/20260209/bezrabotitsa-867301795.html

Самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году оказалась в России

Самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году оказалась в России - 09.02.2026, ПРАЙМ

Самая низкая безработица среди стран G20 в 2025 году оказалась в России

Самая низкая безработица в странах "Большой двадцатки" по итогам 2025 года была в России, сильнее всего она подскочила в Великобритании и Франции, выяснило РИА... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T01:58+0300

2026-02-09T01:58+0300

2026-02-09T02:02+0300

экономика

мировая экономика

франция

великобритания

мексика

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867301795.jpg?1770591723

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Самая низкая безработица в странах "Большой двадцатки" по итогам 2025 года была в России, сильнее всего она подскочила в Великобритании и Франции, выяснило РИА Новости, изучив данные национальных статслужб. Доля безработных в России в декабре 2025 года составила 2,2%, уменьшившись по сравнению с уровнем 2024 года на 0,1 процентного пункта. Это стало минимальным значением среди государств "Большой двадцатки". Чуть выше показатель – 2,4% - был в Мексике, при этом там уровень незанятого населения не менялся по сравнению с концом 2024 года. А вот в Японии доля незанятых выросла на 0,2 процентного пункта – до 2,6%. Самая высокая безработица в странах "Большой двадцатки" зафиксирована в Южной Африке – там она составляет 31,9%. Кроме того, существенные уровни незанятого населения были во Франции и Турции (по 7,7%), а также в Канаде (6,8%). Девять крупнейших экономик мира в минувшем году зафиксировали рост безработицы. Сильнее всего она увеличилась в Великобритании - там, по последним доступным данным, доля безработного населения составила 5,1% в ноябре 2025 года против 4,4% в декабре 2024 года. Во Франции показатель за 2025 год вырос на 0,4 процентного пункта. В тройку по росту безработного населения также вошли США, Германия и Южная Корея, где значение за год выросло на 0,3 процентного пункта. В семи странах, наоборот, уровень безработицы снизился. Лидером здесь стала Индия, где доля незанятых упала на 1,6 процентного пункта - до 4,8%, что для страны стало минимумом для конца года за много лет.

франция

великобритания

мексика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, франция, великобритания, мексика