Алиханов рассказал, когда заработает безвиз для россиян в Саудовскую Аравию
09.02.2026
Алиханов рассказал, когда заработает безвиз для россиян в Саудовскую Аравию
Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией, как ожидается, вступит в силу в середине - во второй половине 2026 года, такое мнение высказал... | 09.02.2026, ПРАЙМ
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией, как ожидается, вступит в силу в середине - во второй половине 2026 года, такое мнение высказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". "Оно в декабре было подписано. Мы надеемся, что с учетом всех процедур, значит, ратификации, в середине - во второй половине уж точно оно заработает, этого года", - сказал министр о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене виз. Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз в начале декабря 2025 года. Безвизовый режим для граждан России и подданных Саудовской Аравии при посещении обеих стран вступит в силу после завершения необходимых процедур, на это может уйти несколько месяцев, сообщали тогда РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде.
Алиханов рассказал, когда заработает безвиз для россиян в Саудовскую Аравию
