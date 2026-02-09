Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов рассказал, когда заработает безвиз для россиян в Саудовскую Аравию
Алиханов рассказал, когда заработает безвиз для россиян в Саудовскую Аравию
2026-02-09T12:44+0300
2026-02-09T12:44+0300
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией, как ожидается, вступит в силу в середине - во второй половине 2026 года, такое мнение высказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия". "Оно в декабре было подписано. Мы надеемся, что с учетом всех процедур, значит, ратификации, в середине - во второй половине уж точно оно заработает, этого года", - сказал министр о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене виз. Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз в начале декабря 2025 года. Безвизовый режим для граждан России и подданных Саудовской Аравии при посещении обеих стран вступит в силу после завершения необходимых процедур, на это может уйти несколько месяцев, сообщали тогда РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде.
12:44 09.02.2026
 
Алиханов рассказал, когда заработает безвиз для россиян в Саудовскую Аравию

Алиханов: соглашение с Эр-Риядом об отмене виз вступит в силу во второй половине года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией, как ожидается, вступит в силу в середине - во второй половине 2026 года, такое мнение высказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
"Оно в декабре было подписано. Мы надеемся, что с учетом всех процедур, значит, ратификации, в середине - во второй половине уж точно оно заработает, этого года", - сказал министр о ратификации межправительственного соглашения между Россией и Саудовской Аравией о взаимной отмене виз.
Россия и Саудовская Аравия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз в начале декабря 2025 года. Безвизовый режим для граждан России и подданных Саудовской Аравии при посещении обеих стран вступит в силу после завершения необходимых процедур, на это может уйти несколько месяцев, сообщали тогда РИА Новости в посольстве РФ в Эр-Рияде.
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
"Безвиз" имеет шансы стать словом года в туризме и в 2026 году
21 января, 17:07
 
БизнесРОССИЯСАУДОВСКАЯ АРАВИЯРФАнтон АлихановМинпромторг
 
 
