"Неделя тишины" и тучи на геополитическом горизонте

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Неделя на российском рынке акций начинается в умеренном минусе, индекс Мосбиржи опустился в зону поддержки над 2700 п. Целый ряд факторов взывают участников торгов к осторожности. Прежде всего, это внешний фон, который не только не улучшился по итогам раунда переговоров по Украине в ОАЭ, но и принес новые поводя для тревоги. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью TV BRICS, что США отказались от тех идей по урегулированию конфликта, которые были предложены на саммите в Анкоридже в августе прошлого года. Кроме того, Вашингтон отменил пошлины против Индии в ответ на сокращение последней закупок российской нефти, а Брюссель готовит к 24 февраля очередной пакет санкций, в том числе против энергетического экспорта из РФ. На российском рынке предстоит "неделя тишины", когда ЦБ избегает комментариев и публикаций, которые могли бы повлиять на ожидания финансового рынка. Пятничное заседание представляет собой интригу. После выхода данных о возвращении инфляции к росту консенсус рынка сместился к ожиданиям монетарной паузы. Однако представляется, что вариант снижения ключевой ставки на 25-50 б.п. тоже будет рассматриваться. Важным будет отчет Росстата по инфляции на 9 февраля, который выйдет в среду вечером. На этой неделе ждем ряд корпоративных событий. Во вторник Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за январь, Европлан – операционные результаты за 2025 год. Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции МКПАО "Озон" в связи с завершением редомициляции эмитента. На следующий день ГМК Норникель обнародует отчет по МСФО за прошлый год, Аэрофлот – операционные показатели за январь. В конце недели отчетность по РСБУ раскроет Интер РАО. В глобальном разрезе фокус внимания остается на рисках эскалации между США и Ираном, отчетах корпораций, сигналах регуляторов и макростатистике. В ближайшие дни EIA сообщит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей, МЭА – ежемесячный отчет. В США и Китае появится информация о темпах роста потребительских цен . Наиболее вероятный сценарий для индекса Мосбиржи на ближайшую перспективу – движение в привычном боковике 2700-2800 п. При усилении внешнего негатива или сохранении ключевой ставки без изменений вероятен временный спуск к 2675 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
