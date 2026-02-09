Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Неделя тишины" и тучи на геополитическом горизонте - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/birzhi-867316759.html
"Неделя тишины" и тучи на геополитическом горизонте
"Неделя тишины" и тучи на геополитическом горизонте - 09.02.2026, ПРАЙМ
"Неделя тишины" и тучи на геополитическом горизонте
Неделя на российском рынке акций начинается в умеренном минусе, индекс Мосбиржи опустился в зону поддержки над 2700 п. Целый ряд факторов взывают участников... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T13:22+0300
2026-02-09T13:22+0300
мнения аналитиков
рынок
мосбиржа
росстат
сша
украина
оаэ
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867316759.jpg?1770632545
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Неделя на российском рынке акций начинается в умеренном минусе, индекс Мосбиржи опустился в зону поддержки над 2700 п. Целый ряд факторов взывают участников торгов к осторожности. Прежде всего, это внешний фон, который не только не улучшился по итогам раунда переговоров по Украине в ОАЭ, но и принес новые поводя для тревоги. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью TV BRICS, что США отказались от тех идей по урегулированию конфликта, которые были предложены на саммите в Анкоридже в августе прошлого года. Кроме того, Вашингтон отменил пошлины против Индии в ответ на сокращение последней закупок российской нефти, а Брюссель готовит к 24 февраля очередной пакет санкций, в том числе против энергетического экспорта из РФ. На российском рынке предстоит "неделя тишины", когда ЦБ избегает комментариев и публикаций, которые могли бы повлиять на ожидания финансового рынка. Пятничное заседание представляет собой интригу. После выхода данных о возвращении инфляции к росту консенсус рынка сместился к ожиданиям монетарной паузы. Однако представляется, что вариант снижения ключевой ставки на 25-50 б.п. тоже будет рассматриваться. Важным будет отчет Росстата по инфляции на 9 февраля, который выйдет в среду вечером. На этой неделе ждем ряд корпоративных событий. Во вторник Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за январь, Европлан – операционные результаты за 2025 год. Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции МКПАО "Озон" в связи с завершением редомициляции эмитента. На следующий день ГМК Норникель обнародует отчет по МСФО за прошлый год, Аэрофлот – операционные показатели за январь. В конце недели отчетность по РСБУ раскроет Интер РАО. В глобальном разрезе фокус внимания остается на рисках эскалации между США и Ираном, отчетах корпораций, сигналах регуляторов и макростатистике. В ближайшие дни EIA сообщит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей, МЭА – ежемесячный отчет. В США и Китае появится информация о темпах роста потребительских цен . Наиболее вероятный сценарий для индекса Мосбиржи на ближайшую перспективу – движение в привычном боковике 2700-2800 п. При усилении внешнего негатива или сохранении ключевой ставки без изменений вероятен временный спуск к 2675 п.Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
https://1prime.ru/20260130/birzhi-867044678.html
сша
украина
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Александр Бахтин,
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/15/856877188_0:262:2048:2310_100x100_80_0_0_d4663702fea07584b68d1e8ad0c622c6.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок, мосбиржа, росстат, сша, украина, оаэ
Мнения аналитиков, Рынок, Мосбиржа, Росстат, США, УКРАИНА, ОАЭ
13:22 09.02.2026
 
"Неделя тишины" и тучи на геополитическом горизонте

Инвестстратег Бахтин: индекс Мосбиржи падает из-за геополитики и ключевой ставки

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Александр Бахтин, инвестиционный стратег Гарда Капитал
Александр Бахтин,
Инвестиционный стратег "Гарда Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Неделя на российском рынке акций начинается в умеренном минусе, индекс Мосбиржи опустился в зону поддержки над 2700 п. Целый ряд факторов взывают участников торгов к осторожности.
Банкноты номиналом 5000 рублей - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Биржи будут отмечать акции эмитентов с неполным раскрытием информации
30 января, 12:38
Прежде всего, это внешний фон, который не только не улучшился по итогам раунда переговоров по Украине в ОАЭ, но и принес новые поводя для тревоги. Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью TV BRICS, что США отказались от тех идей по урегулированию конфликта, которые были предложены на саммите в Анкоридже в августе прошлого года.
Кроме того, Вашингтон отменил пошлины против Индии в ответ на сокращение последней закупок российской нефти, а Брюссель готовит к 24 февраля очередной пакет санкций, в том числе против энергетического экспорта из РФ.
На российском рынке предстоит "неделя тишины", когда ЦБ избегает комментариев и публикаций, которые могли бы повлиять на ожидания финансового рынка. Пятничное заседание представляет собой интригу. После выхода данных о возвращении инфляции к росту консенсус рынка сместился к ожиданиям монетарной паузы.
Однако представляется, что вариант снижения ключевой ставки на 25-50 б.п. тоже будет рассматриваться. Важным будет отчет Росстата по инфляции на 9 февраля, который выйдет в среду вечером.
На этой неделе ждем ряд корпоративных событий. Во вторник Сбербанк представит финансовые результаты по РСБУ за январь, Европлан – операционные результаты за 2025 год. Мосбиржа возобновит торги фьючерсами на акции МКПАО "Озон" в связи с завершением редомициляции эмитента. На следующий день ГМК Норникель обнародует отчет по МСФО за прошлый год, Аэрофлот – операционные показатели за январь. В конце недели отчетность по РСБУ раскроет Интер РАО.
В глобальном разрезе фокус внимания остается на рисках эскалации между США и Ираном, отчетах корпораций, сигналах регуляторов и макростатистике. В ближайшие дни EIA сообщит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей, МЭА – ежемесячный отчет. В США и Китае появится информация о темпах роста потребительских цен .
Наиболее вероятный сценарий для индекса Мосбиржи на ближайшую перспективу – движение в привычном боковике 2700-2800 п. При усилении внешнего негатива или сохранении ключевой ставки без изменений вероятен временный спуск к 2675 п.
Автор - Александр Бахтин, инвестиционный стратег "Гарда Капитал"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковРынокМосбиржаРосстатСШАУКРАИНАОАЭ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала