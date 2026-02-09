Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Бодайбо в понедельник подключат к теплу более 30 домов после аварии - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260209/bodajbo-867305319.html
В Бодайбо в понедельник подключат к теплу более 30 домов после аварии
В Бодайбо в понедельник подключат к теплу более 30 домов после аварии - 09.02.2026, ПРАЙМ
В Бодайбо в понедельник подключат к теплу более 30 домов после аварии
В понедельник в Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, планируют в понедельник подключить к теплу более 30 домов, сообщает губернатор Иркутской области... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T07:45+0300
2026-02-09T08:14+0300
энергетика
иркутская область
приангарье
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867305319.jpg?1770614079
ИРКУТСК, 9 фев - ПРАЙМ. В понедельник в Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, планируют в понедельник подключить к теплу более 30 домов, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На утро воскресенье в городе подключили к теплу 10 домов - 5 многоквартирных и 5 частных. Работы ведутся круглосуточно. В город прибывают специалисты из других муниципалитетов региона. Тепло также начали подавать в школу №3 и коррекционную школу. На текущий момент ведется запуск тепловых сетей по улице Лыткинская. "До конца дня специалисты планируют запустить 10 домов по улице Лыткинской, подать теплоноситель на улицу Разведчиков до улицы Труда (3 дома), а также подать тепло в частный сектор (более 20 домов)", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что к одной из четырех котельных в настоящее время строится резервный водовод, так как основной переморожен и вода подается от резервной емкости. Постепенно начинается заполнение жилого фонда теплоносителем по тем трассам, которые на сегодня отогреты.
иркутская область
приангарье
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
иркутская область, приангарье
Энергетика, Иркутская область, ПРИАНГАРЬЕ
07:45 09.02.2026 (обновлено: 08:14 09.02.2026)
 
В Бодайбо в понедельник подключат к теплу более 30 домов после аварии

Кобзев: в Бодайбо в понедельник планируют подключить к теплу более 30 домов после аварии

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ИРКУТСК, 9 фев - ПРАЙМ. В понедельник в Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, планируют в понедельник подключить к теплу более 30 домов, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На утро воскресенье в городе подключили к теплу 10 домов - 5 многоквартирных и 5 частных. Работы ведутся круглосуточно. В город прибывают специалисты из других муниципалитетов региона.
Тепло также начали подавать в школу №3 и коррекционную школу. На текущий момент ведется запуск тепловых сетей по улице Лыткинская. "До конца дня специалисты планируют запустить 10 домов по улице Лыткинской, подать теплоноситель на улицу Разведчиков до улицы Труда (3 дома), а также подать тепло в частный сектор (более 20 домов)", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что к одной из четырех котельных в настоящее время строится резервный водовод, так как основной переморожен и вода подается от резервной емкости. Постепенно начинается заполнение жилого фонда теплоносителем по тем трассам, которые на сегодня отогреты.
 
ЭнергетикаИркутская областьПРИАНГАРЬЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала