В Бодайбо в понедельник подключат к теплу более 30 домов после аварии
В Бодайбо в понедельник подключат к теплу более 30 домов после аварии - 09.02.2026, ПРАЙМ
В Бодайбо в понедельник подключат к теплу более 30 домов после аварии
В понедельник в Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, планируют в понедельник подключить к теплу более 30 домов, сообщает губернатор Иркутской области... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T07:45+0300
2026-02-09T07:45+0300
2026-02-09T08:14+0300
ИРКУТСК, 9 фев - ПРАЙМ. В понедельник в Бодайбо, где ликвидируют коммунальную аварию, планируют в понедельник подключить к теплу более 30 домов, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. В Бодайбо из-за коммунальной аварии - промерзания водовода - были остановлены четыре котельные. Без тепла и воды остались более 140 домов и две школы. Специалисты проложили временный резервный водовод вместо вышедшего из строя. Указом губернатора в Приангарье введен режим ЧС регионального уровня. На утро воскресенье в городе подключили к теплу 10 домов - 5 многоквартирных и 5 частных. Работы ведутся круглосуточно. В город прибывают специалисты из других муниципалитетов региона. Тепло также начали подавать в школу №3 и коррекционную школу. На текущий момент ведется запуск тепловых сетей по улице Лыткинская. "До конца дня специалисты планируют запустить 10 домов по улице Лыткинской, подать теплоноситель на улицу Разведчиков до улицы Труда (3 дома), а также подать тепло в частный сектор (более 20 домов)", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что к одной из четырех котельных в настоящее время строится резервный водовод, так как основной переморожен и вода подается от резервной емкости. Постепенно начинается заполнение жилого фонда теплоносителем по тем трассам, которые на сегодня отогреты.
