Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Боливии работают над запуском ядерного центра "Росатома" - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/boliviya-867338525.html
Власти Боливии работают над запуском ядерного центра "Росатома"
Власти Боливии работают над запуском ядерного центра "Росатома" - 09.02.2026, ПРАЙМ
Власти Боливии работают над запуском ядерного центра "Росатома"
Власти Боливии заинтересованы в завершении строительства центра ядерных исследований "Росатома", работают над решением имеющихся проблем, сообщил РИА Новости... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T23:37+0300
2026-02-09T23:37+0300
боливия
росатом
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84128/65/841286562_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_ec5177a1a1487683fec8b91e7166d1fb.png
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 9 фев - ПРАЙМ. Власти Боливии заинтересованы в завершении строительства центра ядерных исследований "Росатома", работают над решением имеющихся проблем, сообщил РИА Новости замминистра по альтернативной энергетике Боливии Луис Эдуардо Осорио. "В настоящее время ведётся установка ядерного реактора. Работы идут полным ходом, но есть задержка, в основном из-за ограничений, с которыми в настоящее время сталкиваются россияне в связи с международной ситуацией... Мы ищем способы решения этих проблем, потому что это боливийский актив, который нам необходимо использовать. Поэтому цель состоит именно в том, чтобы найти решения, которые позволят этим активам работать и приносить пользу обществу", - сказал он. Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализует Агентство по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом". В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтронно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.
https://1prime.ru/20260130/boliviya-867066871.html
боливия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84128/65/841286562_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_6a27c8dcc829b47972cf183f45e23274.png
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
боливия, росатом, в мире
БОЛИВИЯ, Росатом, В мире
23:37 09.02.2026
 
Власти Боливии работают над запуском ядерного центра "Росатома"

Осорио: Боливия работает над решением проблем для запуска ядерного центра "Росатома"

 | Перейти в медиабанкФлаг Многонационального Государства Боливия
Флаг Многонационального Государства Боливия
Флаг Многонационального Государства Боливия. Архивное фото
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 9 фев - ПРАЙМ. Власти Боливии заинтересованы в завершении строительства центра ядерных исследований "Росатома", работают над решением имеющихся проблем, сообщил РИА Новости замминистра по альтернативной энергетике Боливии Луис Эдуардо Осорио.
"В настоящее время ведётся установка ядерного реактора. Работы идут полным ходом, но есть задержка, в основном из-за ограничений, с которыми в настоящее время сталкиваются россияне в связи с международной ситуацией... Мы ищем способы решения этих проблем, потому что это боливийский актив, который нам необходимо использовать. Поэтому цель состоит именно в том, чтобы найти решения, которые позволят этим активам работать и приносить пользу обществу", - сказал он.
Центр ядерных исследований и технологий в Эль-Альто – инновационный проект в рамках российско-боливийского сотрудничества, сочетающий передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект реализует Агентство по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с "Росатомом".
В состав проекта входит реакторный комплекс для наработки радиоизотопов и проведения нейтронно-активационного анализа, предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс для производства радиофармпрепаратов, многоцелевой центр облучения для обработки сельхозпродукции и стерилизации медицинских изделий, а также лаборатория радиобиологии и радиоэкологии.
Литейный завод - ПРАЙМ, 1920, 30.01.2026
Власти Боливии изучат соглашения по литию с Россией и Китаем
30 января, 22:41
 
БОЛИВИЯРосатомВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала