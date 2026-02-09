https://1prime.ru/20260209/boliviya-867338984.html
Боливия хочет развивать производство зеленого водорода, заявил замминистр
Боливия хочет развивать производство зеленого водорода, заявил замминистра - 09.02.2026, ПРАЙМ
Боливия хочет развивать производство зеленого водорода, заявил замминистра
Боливия планирует развивать производство зеленого водорода и задействовать потенциал возобновляемых источников энергии, сообщил РИА Новости замминистра по... | 09.02.2026, ПРАЙМ
САНТА-КРУС (БОЛИВИЯ), 9 фев - ПРАЙМ. Боливия планирует развивать производство зеленого водорода и задействовать потенциал возобновляемых источников энергии, сообщил РИА Новости замминистра по альтернативной энергетике Луис Эдуардо Осорио. "У нас есть три основных направления. Первое - это продвижение зеленого водорода, продукта, который Боливия может производить. Мы видим потенциал для его производства по конкурентоспособным ценам, учитывая наши преимущества в области возобновляемой энергетики", - сказал он. Замминистра отметил, что зеленый водород может стать основой для производства различных химических продуктов, удобрений. Кроме того, Осорио сообщил, что в Боливии есть очень хорошие условия для развития солнечной и ветроэнергетики.
