https://1prime.ru/20260209/brexit-867313025.html

Британия должна признать провал Brexit, пишет Politico

Британия должна признать провал Brexit, пишет Politico - 09.02.2026, ПРАЙМ

Британия должна признать провал Brexit, пишет Politico

Великобритания должна признать "ужасающий провал" Brexit, чтобы улучшить политику в отношении европейских стран и внутреннюю политику, пишет в понедельник... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T12:07+0300

2026-02-09T12:07+0300

2026-02-09T12:07+0300

экономика

мировая экономика

великобритания

азия

европа

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/09/867312867_0:140:3144:1909_1920x0_80_0_0_36250c292c1a6b6c083aa997161c3b89.jpg

ЛОНДОН, 9 фев - ПРАЙМ. Великобритания должна признать "ужасающий провал" Brexit, чтобы улучшить политику в отношении европейских стран и внутреннюю политику, пишет в понедельник издание Politico. "Великобритании необходимо четко осознать тот ужасающий провал, которым оказался проект Brexit как для того, чтобы улучшить свою политику в отношении Европы, так и для того, что более важно, чтобы привести внутреннюю политику в стабильное положение", - говорится в статье. Как пишет издание, для того, чтобы двигаться вперед, Великобритании необходимо перестать "жить во лжи" о выходе из ЕС. "Обе основные политические партии Великобритании, лейбористы и консерваторы, относятся к Brexit как к священной корове, вместо того чтобы осознать масштабы его провала", - сказано в материале. Как отмечает Politico, Консервативная партия, которая руководила "хаотичным" выходом Великобритании из ЕС, теперь признает плачевные результаты этого процесса, а нынешнее лейбористское правительство делает первые шаги к реинтеграции Великобритании в ЕС, например, присоединившись к программе студенческого обмена Erasmus. Однако обе политические силы пока не признали, что Brexit был "колоссальной ошибкой". "Это делает их уязвимыми перед утверждением популистской партии Reform UK о том, что настоящая ошибка заключалась в выборе варианта недостаточно резкого выхода из ЕС", - говорится в статье. Как утверждает Politico, Brexit не оправдал ожиданий по всем пунктам, которыми мотивировался референдум в 2016 году. После выхода Великобритании из ЕС последовал резкий рост иммиграции, достигший более 900 тысяч человек в 2023 году. Кроме того, нет никаких признаков того, что выход из ЕС придал новый импульс британской экономике. Напротив, с 2020 года она росла медленнее, чем экономика ЕС в целом. Отношение госдолга к ВВП составляет более 100%, что не выделяет Великобританию на фоне европейских соседей, также обладающих крупным госдолгом, пишет издание. По мнению издания, частично провал объясняется, тем что правительство Консерваторов потратило время и ресурсы на обсуждение второстепенных вопросов, связанных с выходом из ЕС, в частности, статуса законов ЕС в британской юридической системе, а не на проведение глубоких структурных реформ, которые сделали бы британскую экономику более конкурентоспособной. "И, конечно же, членство в ЕС изначально никогда не мешало Великобритании менять законы о зонировании, снижать налоги, улучшать среднее образование или проводить любые другие реформы, связанные с аспектом предложения в экономике", - добавляется в материале. Несмотря на то, что цель Brexit по углублению экономических связей с быстрорастущими экономиками Азии и Америки действительно имела определенный смысл, она оказалась неактуальной в рамках в настоящее время непредсказуемой системы мировой торговли. "Вместо желанного соглашения о свободной торговле, которое укрепило бы особые отношения, Великобританию заставили принять 10-процентные торговые пошлины только для того, чтобы получить доступ на рынок США. В то же время, вместо того чтобы использовать преимущества быстрого экономического роста в Азии, Великобритания столкнулась с растущей хищнической политикой Китая и глобальной тенденцией обеспечить безопасность цепочек поставок и перенести их в национальные границы", - указано в публикации. Выход из ЕС также негативно повлиял на оборонную промышленность Великобритании. Например, страна признала неудачу в переговорах по участию в кредитном инструменте Евросоюза SAFE для развития ОПК. Как пишет Politico, у европейских стран есть мотивация добиваться более близких отношений с Великобританией, но препятствием к этом является отказ страны признать неудачу Brexit. "Суть здесь не обязательно в том, чтобы заставить ведущих политических лидеров выступать за возвращение Великобритании в ЕС, это тема для отдельного разговора. Суть просто в том, чтобы признать реальность того, насколько второстепенной страной сделала Великобританию эта политическая авантюра. И до тех пор, пока этот момент не наступит, следует опасаться, что отношения Великобритании с Брюсселем останутся нестабильными, а ее национальная политика - опасно неустойчивой", - заключает издание. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действовали все нормы и законы ЕС, а граждане путешествовали по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года в действие вступило соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.

https://1prime.ru/20250803/times-860256570.html

https://1prime.ru/20250105/eksport-854037474.html

https://1prime.ru/20241104/brexit-852594708.html

великобритания

азия

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания, азия, европа, ес, politico