Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: британский финансовый регулятор отдаст приоритет оборонным инвестициям - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260209/britaniya-867332295.html
СМИ: британский финансовый регулятор отдаст приоритет оборонным инвестициям
СМИ: британский финансовый регулятор отдаст приоритет оборонным инвестициям - 09.02.2026, ПРАЙМ
СМИ: британский финансовый регулятор отдаст приоритет оборонным инвестициям
Британское управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA) намерено уделять приоритетное внимание заявкам от фондов, ориентированных на... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T19:45+0300
2026-02-09T19:45+0300
экономика
великобритания
fca
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_3b4569372f8bdeefb51e196ddb143a82.jpg
ЛОНДОН, 9 фев - ПРАЙМ. Британское управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA) намерено уделять приоритетное внимание заявкам от фондов, ориентированных на оборонную промышленность, передает агентство Bloomberg. "Управление по финансовому надзору будет уделять приоритетное внимание заявкам от фондов, ориентированных на оборону, поскольку Великобритания стремится укрепить национальную безопасность в условиях растущей неопределенности геополитического ландшафта", - пишет агентство. Как отмечается, регулятор намерен снизить барьеры для инвестиций в акции и облигации оборонных компаний. Это включает фонды, которые инвестируют в технологии двойного назначения, в том числе в средства борьбы угрозами кибербезопасности. В рамках новых приоритетов FCA намерено одобрять инвестиции новых фондов в оборону в течение срока от одного до трех месяцев. Для существующих фондов срок составит месяц. В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году.
https://1prime.ru/20260202/britanija-867105842.html
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/39/763553929_208:0:3664:2592_1920x0_80_0_0_15d8bde674b82892f2b7322f578fa39c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
великобритания, fca, мировая экономика
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, FCA, Мировая экономика
19:45 09.02.2026
 
СМИ: британский финансовый регулятор отдаст приоритет оборонным инвестициям

Bloomberg: британское управление по финнадзору будет уделять внимание оборонным фондам

© fotolia.com / hilaryriversФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Флаг Великобритании. Архивное фото
© fotolia.com / hilaryrivers
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЛОНДОН, 9 фев - ПРАЙМ. Британское управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA) намерено уделять приоритетное внимание заявкам от фондов, ориентированных на оборонную промышленность, передает агентство Bloomberg.
"Управление по финансовому надзору будет уделять приоритетное внимание заявкам от фондов, ориентированных на оборону, поскольку Великобритания стремится укрепить национальную безопасность в условиях растущей неопределенности геополитического ландшафта", - пишет агентство.
Как отмечается, регулятор намерен снизить барьеры для инвестиций в акции и облигации оборонных компаний. Это включает фонды, которые инвестируют в технологии двойного назначения, в том числе в средства борьбы угрозами кибербезопасности.
В рамках новых приоритетов FCA намерено одобрять инвестиции новых фондов в оборону в течение срока от одного до трех месяцев. Для существующих фондов срок составит месяц.
В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году.
Британия намерена возобновить переговоры по SAFE
2 февраля, 01:27
 
ЭкономикаВЕЛИКОБРИТАНИЯFCAМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала