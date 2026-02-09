СМИ: британский финансовый регулятор отдаст приоритет оборонным инвестициям

https://1prime.ru/20260209/britaniya-867332295.html

ЛОНДОН, 9 фев - ПРАЙМ. Британское управление по финансовому надзору (Financial Conduct Authority, FCA) намерено уделять приоритетное внимание заявкам от фондов, ориентированных на оборонную промышленность, передает агентство Bloomberg. "Управление по финансовому надзору будет уделять приоритетное внимание заявкам от фондов, ориентированных на оборону, поскольку Великобритания стремится укрепить национальную безопасность в условиях растущей неопределенности геополитического ландшафта", - пишет агентство. Как отмечается, регулятор намерен снизить барьеры для инвестиций в акции и облигации оборонных компаний. Это включает фонды, которые инвестируют в технологии двойного назначения, в том числе в средства борьбы угрозами кибербезопасности. В рамках новых приоритетов FCA намерено одобрять инвестиции новых фондов в оборону в течение срока от одного до трех месяцев. Для существующих фондов срок составит месяц. В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году.

