Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят в барах

Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят в барах - 09.02.2026, ПРАЙМ

Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят в барах

Средний чек россиян в барах в прошлом году составил 809 рублей, увеличившись в годовом выражении всего на 1%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". | 09.02.2026

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Средний чек россиян в барах в прошлом году составил 809 рублей, увеличившись в годовом выражении всего на 1%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "В барах средний чек за 2025 год составил 809 рублей, что на 1% выше показателей 2024 года", - подсчитали аналитики, изучив продажи за 2024 и 2025 годы. Кроме того, аналитики изучили траты россиян на алкоголь в несетевой рознице. По их данным, самый популярный алкогольный напиток у россиян - пиво. На него в 2025 году приходилось 59% продаж в категории. Средний чек за бутылку пива в таких магазинах составляет 151 рубль.

