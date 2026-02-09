Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят в барах - 09.02.2026
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят в барах
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят в барах - 09.02.2026, ПРАЙМ
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят в барах
Средний чек россиян в барах в прошлом году составил 809 рублей, увеличившись в годовом выражении всего на 1%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". | 09.02.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Средний чек россиян в барах в прошлом году составил 809 рублей, увеличившись в годовом выражении всего на 1%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол". "В барах средний чек за 2025 год составил 809 рублей, что на 1% выше показателей 2024 года", - подсчитали аналитики, изучив продажи за 2024 и 2025 годы. Кроме того, аналитики изучили траты россиян на алкоголь в несетевой рознице. По их данным, самый популярный алкогольный напиток у россиян - пиво. На него в 2025 году приходилось 59% продаж в категории. Средний чек за бутылку пива в таких магазинах составляет 151 рубль.
бизнес, финансы
Бизнес, Финансы, Экономика
04:17 09.02.2026 (обновлено: 04:22 09.02.2026)
 
Аналитики подсчитали, сколько россияне тратят в барах

РИА Новости: средний чек россиян в барах в прошлом году составил 809 рублей

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Средний чек россиян в барах в прошлом году составил 809 рублей, увеличившись в годовом выражении всего на 1%, подсчитали для РИА Новости аналитики "Атол".
"В барах средний чек за 2025 год составил 809 рублей, что на 1% выше показателей 2024 года", - подсчитали аналитики, изучив продажи за 2024 и 2025 годы.
Кроме того, аналитики изучили траты россиян на алкоголь в несетевой рознице. По их данным, самый популярный алкогольный напиток у россиян - пиво. На него в 2025 году приходилось 59% продаж в категории.
Средний чек за бутылку пива в таких магазинах составляет 151 рубль.
 
