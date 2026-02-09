https://1prime.ru/20260209/chukotka-867303179.html
Авиасообщение с Чукоткой нарушено из-за непогоды
Авиасообщение с Чукоткой нарушено из-за непогоды - 09.02.2026, ПРАЙМ
Авиасообщение с Чукоткой нарушено из-за непогоды
Все авиарейсы, в том числе борт в Москву, задержаны в понедельник в главном аэропорту Чукотки из-за непогоды. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T05:35+0300
2026-02-09T05:35+0300
2026-02-09T05:52+0300
бизнес
россия
москва
чукотка
анадырь
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867303179.jpg?1770605576
ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – ПРАЙМ. Все авиарейсы, в том числе борт в Москву, задержаны в понедельник в главном аэропорту Чукотки из-за непогоды. "Рейс SU6866 от 9 февраля Анадырь-Шереметьево задержан по причине метеусловий аэропорта Анадырь. Вылет рейса перенесен на 10 февраля на 15.30 (6.30 мск)", - сообщает ООО "Авиатранспортное агентство Чукотки". Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, прибытие самолета из Шереметьево, запланированное на 9 февраля, отложено до вторника. Из-за непогоды также задерживается до 10 февраля прибытие местных рейсов из Певека, Залива Креста, Кепереема и вылет обратных рейсов.
москва
чукотка
анадырь
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, москва, чукотка, анадырь, аэропорт шереметьево
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Чукотка, Анадырь, аэропорт Шереметьево
Авиасообщение с Чукоткой нарушено из-за непогоды
Все авиарейсы, в том числе борт в Москву, задержаны в главном аэропорту Чукотки
ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – ПРАЙМ. Все авиарейсы, в том числе борт в Москву, задержаны в понедельник в главном аэропорту Чукотки из-за непогоды.
"Рейс SU6866 от 9 февраля Анадырь-Шереметьево задержан по причине метеусловий аэропорта Анадырь. Вылет рейса перенесен на 10 февраля на 15.30 (6.30 мск)", - сообщает ООО "Авиатранспортное агентство Чукотки".
Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, прибытие самолета из Шереметьево, запланированное на 9 февраля, отложено до вторника. Из-за непогоды также задерживается до 10 февраля прибытие местных рейсов из Певека, Залива Креста, Кепереема и вылет обратных рейсов.