Авиасообщение с Чукоткой нарушено из-за непогоды

2026-02-09T05:35+0300

2026-02-09T05:35+0300

2026-02-09T05:52+0300

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – ПРАЙМ. Все авиарейсы, в том числе борт в Москву, задержаны в понедельник в главном аэропорту Чукотки из-за непогоды. "Рейс SU6866 от 9 февраля Анадырь-Шереметьево задержан по причине метеусловий аэропорта Анадырь. Вылет рейса перенесен на 10 февраля на 15.30 (6.30 мск)", - сообщает ООО "Авиатранспортное агентство Чукотки". Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, прибытие самолета из Шереметьево, запланированное на 9 февраля, отложено до вторника. Из-за непогоды также задерживается до 10 февраля прибытие местных рейсов из Певека, Залива Креста, Кепереема и вылет обратных рейсов.

