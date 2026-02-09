Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Авиасообщение с Чукоткой нарушено из-за непогоды
Авиасообщение с Чукоткой нарушено из-за непогоды - 09.02.2026, ПРАЙМ
Авиасообщение с Чукоткой нарушено из-за непогоды
Все авиарейсы, в том числе борт в Москву, задержаны в понедельник в главном аэропорту Чукотки из-за непогоды. | 09.02.2026, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – ПРАЙМ. Все авиарейсы, в том числе борт в Москву, задержаны в понедельник в главном аэропорту Чукотки из-за непогоды. "Рейс SU6866 от 9 февраля Анадырь-Шереметьево задержан по причине метеусловий аэропорта Анадырь. Вылет рейса перенесен на 10 февраля на 15.30 (6.30 мск)", - сообщает ООО "Авиатранспортное агентство Чукотки". Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, прибытие самолета из Шереметьево, запланированное на 9 февраля, отложено до вторника. Из-за непогоды также задерживается до 10 февраля прибытие местных рейсов из Певека, Залива Креста, Кепереема и вылет обратных рейсов.
05:35 09.02.2026 (обновлено: 05:52 09.02.2026)
 
Авиасообщение с Чукоткой нарушено из-за непогоды

Все авиарейсы, в том числе борт в Москву, задержаны в главном аэропорту Чукотки

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – ПРАЙМ. Все авиарейсы, в том числе борт в Москву, задержаны в понедельник в главном аэропорту Чукотки из-за непогоды.
"Рейс SU6866 от 9 февраля Анадырь-Шереметьево задержан по причине метеусловий аэропорта Анадырь. Вылет рейса перенесен на 10 февраля на 15.30 (6.30 мск)", - сообщает ООО "Авиатранспортное агентство Чукотки".
Как следует из данных онлайн-табло аэропорта, прибытие самолета из Шереметьево, запланированное на 9 февраля, отложено до вторника. Из-за непогоды также задерживается до 10 февраля прибытие местных рейсов из Певека, Залива Креста, Кепереема и вылет обратных рейсов.
 
Заголовок открываемого материала