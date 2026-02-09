https://1prime.ru/20260209/dimitrov-867302300.html
2026-02-09T03:05+0300
2026-02-09T03:05+0300
2026-02-09T03:12+0300
ДОНЕЦК, 9 фев - ПРАЙМ. Людей с западной Украины добавляли в каждое подразделение ВСУ в Димитрове из-за недоверия к бойцам, рассказал РИА Новости житель Димитрова Вячеслав Мироненко. Напротив дома Вячеслава располагался украинский расчет БПЛА. Военные часто выходили на улицу за севшими дронами. "Разговорились, он из-под Павлограда сам, сельский хлопец. У них в каждом подразделении кто-то есть с западной Украины, либо николаевские. Сами понимаете для чего, недоверие", - сказал собеседник агентства. Также он отметил, что в задачи бойцов с западной Украины входили доносы на своих сослуживцев. Командующие группировками войск "Центр" и "Восток" доложили президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Димитрова в ДНР 27 декабря 2025 года.
