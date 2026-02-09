Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры - 09.02.2026
https://1prime.ru/20260209/dolina-867328654.html
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры - 09.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры
Народная артистка Лариса Долина зарегистрировалась в двухкомнатной квартире в Лефортово после потери недвижимости в Хамовниках, сообщает Life. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T17:45+0300
2026-02-09T17:45+0300
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Народная артистка Лариса Долина зарегистрировалась в двухкомнатной квартире в Лефортово после потери недвижимости в Хамовниках, сообщает Life.По данным издания, Долина официально сменила регистрацию 25 декабря прошлого года. Квартиру в Лефортово 1961 года постройки она приобрела 20 лет назад, уточняется в тексте.При этом, по словам певицы, она никогда не жила в этой квартире и не планирует, говорится в материале. Сейчас она арендует жилье в Москве.Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи передали адвокату Лурье 19 января.
москва
17:45 09.02.2026
 
СМИ раскрыли, где прописалась Долина после потери квартиры

Life: Долина прописалась в хрущевке в Лефортово после потери квартиры в Хамовниках

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Народная артистка Лариса Долина зарегистрировалась в двухкомнатной квартире в Лефортово после потери недвижимости в Хамовниках, сообщает Life.
По данным издания, Долина официально сменила регистрацию 25 декабря прошлого года. Квартиру в Лефортово 1961 года постройки она приобрела 20 лет назад, уточняется в тексте.
При этом, по словам певицы, она никогда не жила в этой квартире и не планирует, говорится в материале. Сейчас она арендует жилье в Москве.
Мосгорсуд 25 декабря 2025 года вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках, которую у нее купила Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Суд также постановил снять с регистрационного учета дочь и внучку певицы. Решение вступило в силу незамедлительно. Верховный суд России 16 декабря того же года признал Лурье собственницей квартиры в Хамовниках. Ключи передали адвокату Лурье 19 января.
