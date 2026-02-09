https://1prime.ru/20260209/dollar-867328934.html
Глава МВФ назвала ослабление доллара в 2025 году временным явлением
экономика
финансы
сша
кристалина георгиева
мвф
ВАШИНГТОН, 9 фев – ПРАЙМ. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в понедельник назвала ослабление доллара в 2025 году временным и заявила, что он сохранит статус ключевой мировой резервной валюты в обозримом будущем. "Нам не стоит чрезмерно реагировать на краткосрочные колебания обменного курса… Я не вижу каких-либо изменений в роли доллара в обозримом будущем", - передает слова Георгиевой Bloomberg. При этом глава МВФ подчеркнула, что людям стоит внимательнее рассмотреть, почему доллар занимает центральное место в международной финансовой системе, отметив глубину и ликвидность американских рынков капитала, размер экономики США и предпринимательский дух страны. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не переживает из‑за слабого курса доллара, подчеркнув, что его снижение может быть полезно для американской экономики и экспорта. Во время второй администрации Трампа доллар обесценился почти на 3% по данным статистических служб США, сообщили РИА Новости в "Эксперт РА". Там также отметили, что основные угрозы для американской валюты связаны с непоследовательностью торговой политики США и ослаблением независимости Федеральной резервной системы. В то же самое время, по подсчетам Bloomberg, индекс доллара снизился в прошлом году на 8,1% - максимум с 2017 года.
сша
