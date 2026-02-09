Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар ускорил снижение к мировым валютам - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260209/dollar-867330897.html
Доллар ускорил снижение к мировым валютам
Доллар ускорил снижение к мировым валютам - 09.02.2026, ПРАЙМ
Доллар ускорил снижение к мировым валютам
Стоимость доллара усилила снижение по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T18:32+0300
2026-02-09T18:32+0300
экономика
рынок
сша
япония
societe generale
доллар сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1915 доллара с 1,1817 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 155,72 иены с уровня предыдущего закрытия в 157,21 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,75% - до 96,9 пункта. Днем американская валюта дешевела меньшими темпами. Иена продолжает сильно дорожать к доллару на фоне политических новостей из Японии. В воскресенье состоялись выборы в нижнюю палату парламента страны. По итогам голосования Либерально-демократическая партия под руководством премьер-министра Санаэ Такаити одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов. Рынки оценивают дальнейшие перспективы доллара. Аналитики не ожидают заметного снижения стоимости американской валюты при отсутствии ухудшения экономических показателей США. "Я не думаю, что доллар может сильно ослабнуть, если только экономика значительно не замедлится", - сказал агентству Рейтер валютный стратег Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes). Аналитик при этом добавил, что ухудшение экономической активности в США является "возможным сценарием". Во вторник будут опубликованы данные о розничных продажах в США. Ожидается, что в декабре показатель вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Также на этой неделе запланирован выход статистики по занятости в стране, а также о росте потребительских цен. Данные имеют большое значение в определении курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
https://1prime.ru/20260209/dollar-867328934.html
сша
япония
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_18:0:2747:2047_1920x0_80_0_0_2b4d78390fb9583f222dc0c08963d6bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, япония, societe generale, доллар сша
Экономика, Рынок, США, ЯПОНИЯ, Societe Generale, Доллар США
18:32 09.02.2026
 
Доллар ускорил снижение к мировым валютам

Доллар ускорил снижение к мировым валютам в понедельник вечером

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к мировым валютам в понедельник вечером, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1915 доллара с 1,1817 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 155,72 иены с уровня предыдущего закрытия в 157,21 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,75% - до 96,9 пункта. Днем американская валюта дешевела меньшими темпами.
Иена продолжает сильно дорожать к доллару на фоне политических новостей из Японии. В воскресенье состоялись выборы в нижнюю палату парламента страны. По итогам голосования Либерально-демократическая партия под руководством премьер-министра Санаэ Такаити одержала оглушительную победу, единолично получив более двух третей мандатов.
Рынки оценивают дальнейшие перспективы доллара. Аналитики не ожидают заметного снижения стоимости американской валюты при отсутствии ухудшения экономических показателей США.
"Я не думаю, что доллар может сильно ослабнуть, если только экономика значительно не замедлится", - сказал агентству Рейтер валютный стратег Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes). Аналитик при этом добавил, что ухудшение экономической активности в США является "возможным сценарием".
Во вторник будут опубликованы данные о розничных продажах в США. Ожидается, что в декабре показатель вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Также на этой неделе запланирован выход статистики по занятости в стране, а также о росте потребительских цен. Данные имеют большое значение в определении курса денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
Кристалина Георгиева - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Глава МВФ назвала ослабление доллара в 2025 году временным явлением
17:52
 
ЭкономикаРынокСШАЯПОНИЯSociete GeneraleДоллар США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала