Каменщику восстановили срок обжалования решения о передаче Домодедово

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Верховный суд России (ВС РФ) по ходатайству бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика восстановил ему пропущенный срок на обжалование судебных актов трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт в собственность государства, говорится в материалах, изученных РИА Новости. По закону кассационные жалоба подается в ВС РФ в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в силу последнего обжалуемого судебного акта, принятого по делу. В данном случае последним актом является постановление арбитражного суда Московского округа, вынесенное 26 ноября и изготовленное 28 ноября. Свою первую кассационную жалобу в ВС РФ Каменщик подал 23 января, но ее суд возвратил. Причины не сообщались, так как дело слушается в закрытом режиме и судебные акты не публикуются. Вторая кассация Каменщика вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного срока поступила в суд 5 февраля. Суд ходатайство удовлетворил. Решение по жалобе выносится, как правило, в течение двух-трех месяцев. Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда было обращено к немедленному исполнению. И уже через два дня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственный участник "ДМЕ Холдинга" - Российская Федерация. Десятый арбитражный апелляционный суд в сентябре отклонил жалобы Каменщика и еще одного бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Валерия Когана на решение первой инстанции, и оно вступило в силу. Арбитражный суд Московской области отклонил впоследствии и кассации ответчиков. Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел 29 января, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей. Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы "Домодедово", попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход России ООО "ДМЕ Холдинг". Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".

