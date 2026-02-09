Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каменщику восстановили срок обжалования решения о передаче Домодедово - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260209/domodedovo-867306990.html
Каменщику восстановили срок обжалования решения о передаче Домодедово
Каменщику восстановили срок обжалования решения о передаче Домодедово - 09.02.2026, ПРАЙМ
Каменщику восстановили срок обжалования решения о передаче Домодедово
Верховный суд России (ВС РФ) по ходатайству бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика восстановил ему пропущенный срок на обжалование... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T08:51+0300
2026-02-09T09:29+0300
экономика
бизнес
россия
московская область
израиль
аэропорт домодедово
вс рф
аэропорт шереметьево
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866068441_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_44d3c32cb2ec7cde787fd5fbb8dcd4ce.jpg
МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Верховный суд России (ВС РФ) по ходатайству бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика восстановил ему пропущенный срок на обжалование судебных актов трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт в собственность государства, говорится в материалах, изученных РИА Новости. По закону кассационные жалоба подается в ВС РФ в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в силу последнего обжалуемого судебного акта, принятого по делу. В данном случае последним актом является постановление арбитражного суда Московского округа, вынесенное 26 ноября и изготовленное 28 ноября. Свою первую кассационную жалобу в ВС РФ Каменщик подал 23 января, но ее суд возвратил. Причины не сообщались, так как дело слушается в закрытом режиме и судебные акты не публикуются. Вторая кассация Каменщика вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного срока поступила в суд 5 февраля. Суд ходатайство удовлетворил. Решение по жалобе выносится, как правило, в течение двух-трех месяцев. Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда было обращено к немедленному исполнению. И уже через два дня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственный участник "ДМЕ Холдинга" - Российская Федерация. Десятый арбитражный апелляционный суд в сентябре отклонил жалобы Каменщика и еще одного бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Валерия Когана на решение первой инстанции, и оно вступило в силу. Арбитражный суд Московской области отклонил впоследствии и кассации ответчиков. Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел 29 января, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей. Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы "Домодедово", попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход России ООО "ДМЕ Холдинг". Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
https://1prime.ru/20260129/domodedovo-867026580.html
московская область
израиль
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1e/866068441_222:0:2889:2000_1920x0_80_0_0_dc378c99bea11c4789dbbb3f090439e4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, московская область, израиль, аэропорт домодедово, вс рф, аэропорт шереметьево
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Московская область, ИЗРАИЛЬ, аэропорт Домодедово, ВС РФ, аэропорт Шереметьево
08:51 09.02.2026 (обновлено: 09:29 09.02.2026)
 
Каменщику восстановили срок обжалования решения о передаче Домодедово

ВС РФ восстановил Каменщику срок обжалования решения о передаче Домодедово государству

© РИА Новости . Антон Денисов | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Верховный суд России (ВС РФ) по ходатайству бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Дмитрия Каменщика восстановил ему пропущенный срок на обжалование судебных актов трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали аэропорт в собственность государства, говорится в материалах, изученных РИА Новости.
По закону кассационные жалоба подается в ВС РФ в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в силу последнего обжалуемого судебного акта, принятого по делу. В данном случае последним актом является постановление арбитражного суда Московского округа, вынесенное 26 ноября и изготовленное 28 ноября.
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Эксперт рассказал, какая судьба ждет "Домодедово" после его покупки
29 января, 23:09
Свою первую кассационную жалобу в ВС РФ Каменщик подал 23 января, но ее суд возвратил. Причины не сообщались, так как дело слушается в закрытом режиме и судебные акты не публикуются. Вторая кассация Каменщика вместе с ходатайством о восстановлении пропущенного срока поступила в суд 5 февраля. Суд ходатайство удовлетворил. Решение по жалобе выносится, как правило, в течение двух-трех месяцев.
Арбитражный суд Московской области в июне взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего с 2024 года активами аэропорта "Домодедово". Как сообщил РИА Новости один из участников процесса, решение суда было обращено к немедленному исполнению. И уже через два дня в ЕГРЮЛ появилась запись, что единственный участник "ДМЕ Холдинга" - Российская Федерация.
Десятый арбитражный апелляционный суд в сентябре отклонил жалобы Каменщика и еще одного бывшего бенефициара аэропорта "Домодедово" Валерия Когана на решение первой инстанции, и оно вступило в силу. Арбитражный суд Московской области отклонил впоследствии и кассации ответчиков.
Аукцион по продаже аэропорта "Домодедово" прошел 29 января, победителем стала дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" ООО "Перспектива", которая предложила 66,1 миллиарда рублей.
Генпрокуратура в своем иске, поданном в январе к Каменщику, Когану и 30 российским и иностранным юрлицам группы "Домодедово", попросила признать недействительными девять сделок, совершенных с 2016 года с активами группы, и применить последствия их недействительности в виде взыскания в доход России ООО "ДМЕ Холдинг".
Как отмечается в иске, с которым ранее ознакомилось РИА Новости, прокуроры выявили "противоправную деятельность резидентов иностранных государств – Каменщика Д.В. (Турецкая Республика и Объединенные Арабские Эмираты) и Когана В.И. (Государство Израиль) по незаконному установлению контроля над стратегическими предприятиями Российской Федерации".
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМосковская областьИЗРАИЛЬаэропорт ДомодедовоВС РФаэропорт Шереметьево
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала