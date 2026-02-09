Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/domodedovo-867330761.html
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово - 09.02.2026, ПРАЙМ
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово
Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово", сообщили в пресс-службе "Шереметьево". | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T18:27+0300
2026-02-09T18:27+0300
бизнес
аэропорт шереметьево
аэропорт домодедово
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860518183_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_83ffc13deb60fbb7dc822b377d779c15.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово", сообщили в пресс-службе "Шереметьево". "АО "МАШ" в лице 100% дочерней компании ООО "Перспектива" и ПАО "Банк ПСБ" сообщают о подписании договора о продаже аэропорта "Домодедово", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость сделки была определена результатом прошедшего на площадке "РТС-тендер" 29 января 2026 года аукциона и составляет более 66,1 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20260129/domodedovo-867024243.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860518183_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_fad478bb83b79fc461991092a71fc254.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово
Бизнес, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово
18:27 09.02.2026
 
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово

Дочерняя структура Шереметьево подписала договор о покупке аэропорта Домодедово

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМосковский международный аэропорт "Домодедово"
Московский международный аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Московский международный аэропорт "Домодедово". Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово", сообщили в пресс-службе "Шереметьево".
"АО "МАШ" в лице 100% дочерней компании ООО "Перспектива" и ПАО "Банк ПСБ" сообщают о подписании договора о продаже аэропорта "Домодедово", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоимость сделки была определена результатом прошедшего на площадке "РТС-тендер" 29 января 2026 года аукциона и составляет более 66,1 миллиарда рублей.
Терминал аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2026
Шереметьево купило Домодедово за собственные средства
29 января, 20:40
 
Бизнесаэропорт Шереметьевоаэропорт Домодедово
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала