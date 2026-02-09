https://1prime.ru/20260209/domodedovo-867330761.html
Структура Шереметьево подписала договор о покупке Домодедово
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Дочерняя структура аэропорта "Шереметьево" - ООО "Перспектива" - подписала договор о покупке "Домодедово", сообщили в пресс-службе "Шереметьево". "АО "МАШ" в лице 100% дочерней компании ООО "Перспектива" и ПАО "Банк ПСБ" сообщают о подписании договора о продаже аэропорта "Домодедово", - говорится в сообщении. Отмечается, что стоимость сделки была определена результатом прошедшего на площадке "РТС-тендер" 29 января 2026 года аукциона и составляет более 66,1 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/20260129/domodedovo-867024243.html
