Рекордное число туристов посетило Дубай в 2025 году
Рекордное число туристов посетило Дубай в 2025 году - 09.02.2026, ПРАЙМ
Рекордное число туристов посетило Дубай в 2025 году
Почти 20 миллионов иностранных туристов посетили Дубай в 2025 году, что стало новым рекордом для этого эмирата, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai... | 09.02.2026, ПРАЙМ
ДУБАЙ, 9 фев - ПРАЙМ. Почти 20 миллионов иностранных туристов посетили Дубай в 2025 году, что стало новым рекордом для этого эмирата, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "Туристическая индустрия Дубая третий год подряд устанавливает рекорды, приняв 19,59 миллиона иностранных туристов в 2025 году, что на 5% больше, чем годом ранее", - говорится в заявлении пресс-службы. По данным департамента экономики и туризма Дубая, наибольшее число туристов прибыло из Западной Европы (21% от общего количества), стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Восточной Европы и СНГ, а также Южной Азии (по 15%). Власти Дубая планируют сделать эмират круглогодичным туристическим направлением и одним из трех ведущих мировых туристических центров.
Рекордное число туристов посетило Дубай в 2025 году

Почти 20 миллионов туристов посетили Дубай в 2025 году

ДУБАЙ, 9 фев - ПРАЙМ. Почти 20 миллионов иностранных туристов посетили Дубай в 2025 году, что стало новым рекордом для этого эмирата, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office.
"Туристическая индустрия Дубая третий год подряд устанавливает рекорды, приняв 19,59 миллиона иностранных туристов в 2025 году, что на 5% больше, чем годом ранее", - говорится в заявлении пресс-службы.
По данным департамента экономики и туризма Дубая, наибольшее число туристов прибыло из Западной Европы (21% от общего количества), стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Восточной Европы и СНГ, а также Южной Азии (по 15%).
Власти Дубая планируют сделать эмират круглогодичным туристическим направлением и одним из трех ведущих мировых туристических центров.
