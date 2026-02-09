https://1prime.ru/20260209/dubay-867337708.html

Рекордное число туристов посетило Дубай в 2025 году

2026-02-09T23:24+0300

ДУБАЙ, 9 фев - ПРАЙМ. Почти 20 миллионов иностранных туристов посетили Дубай в 2025 году, что стало новым рекордом для этого эмирата, сообщает пресс-служба правительства Дубая Dubai Media Office. "Туристическая индустрия Дубая третий год подряд устанавливает рекорды, приняв 19,59 миллиона иностранных туристов в 2025 году, что на 5% больше, чем годом ранее", - говорится в заявлении пресс-службы. По данным департамента экономики и туризма Дубая, наибольшее число туристов прибыло из Западной Европы (21% от общего количества), стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, Восточной Европы и СНГ, а также Южной Азии (по 15%). Власти Дубая планируют сделать эмират круглогодичным туристическим направлением и одним из трех ведущих мировых туристических центров.

