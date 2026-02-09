Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии метро ввели в график

https://1prime.ru/20260209/dvizhenie-867300830.html
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метро введено в график, сообщает столичный дептранс. Ранее ведомство сообщало, что человек оказался на пути на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве, были временно увеличены интервалы движения. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) в графике", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
