Жителя ЕАО будут судить за хранение более 20 килограммов наркотиков

Жителя ЕАО будут судить за хранение более 20 килограммов наркотиков

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев – ПРАЙМ. Житель села Казанка Еврейской автономной области, обвиняемый в незаконном изготовлении и хранении более 20 килограммов наркотических средств, предстанет перед судом, сообщает прокуратура ЕАО. Мужчина изготовил 2,5 килограмма гашишного масла, которое стал хранить у себя в гараже. В региональной прокуратуре отметили, что в августе 2025 года наркотическое средство было обнаружено и изъято в ходе обыска. Кроме того, в сарае у мужчины нашли полимерные пакеты с марихуаной общим весом 18,2 килограмма. "В прокуратуре Биробиджанского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя с. Казанка. Он обвиняется по части 3 статьи 228 УК РФ (незаконное изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере)… Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратурой района направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

