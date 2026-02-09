https://1prime.ru/20260209/egipet-867308636.html

Товарооборот России и Египта установил новый рекорд в 2025 году

Товарооборот России и Египта установил новый рекорд в 2025 году - 09.02.2026

Товарооборот России и Египта установил новый рекорд в 2025 году

Товарооборот между Россией и Египтом в 2025 году превысил 10,5 миллиарда долларов, это новый рекорд, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий... | 09.02.2026, ПРАЙМ

КАИР, 9 фев - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Товарооборот между Россией и Египтом в 2025 году превысил 10,5 миллиарда долларов, это новый рекорд, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "Торговля между Россией и Египтом растет устойчивыми темпами. По предварительным российским статистическим подсчетам, в 2025 году товарооборот превысил 10,5 миллиарда долларов США. Это новый рекорд", - сообщил Борисенко. Он упомянул, что в 2024 году товарооборот между двумя странами составил 9,3 миллиарда долларов США. По словам Борисенко, на египетский рынок поступают различные виды российской продукции, в том числе технические изделия.

