Товарооборот России и Египта установил новый рекорд в 2025 году - 09.02.2026
Товарооборот России и Египта установил новый рекорд в 2025 году
россия
бизнес
египет
сша
рф
КАИР, 9 фев - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Товарооборот между Россией и Египтом в 2025 году превысил 10,5 миллиарда долларов, это новый рекорд, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко. "Торговля между Россией и Египтом растет устойчивыми темпами. По предварительным российским статистическим подсчетам, в 2025 году товарооборот превысил 10,5 миллиарда долларов США. Это новый рекорд", - сообщил Борисенко. Он упомянул, что в 2024 году товарооборот между двумя странами составил 9,3 миллиарда долларов США. По словам Борисенко, на египетский рынок поступают различные виды российской продукции, в том числе технические изделия.
россия, бизнес, египет, сша, рф
РОССИЯ, Бизнес, ЕГИПЕТ, США, РФ
10:25 09.02.2026
 
Товарооборот России и Египта установил новый рекорд в 2025 году

Посол Борисенко: товарооборот между Россией и Египтом в 2025 году превысил $10,5 млрд

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги России и Египта
Флаги России и Египта - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Флаги России и Египта. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
КАИР, 9 фев - ПРАЙМ, Рустам Имаев. Товарооборот между Россией и Египтом в 2025 году превысил 10,5 миллиарда долларов, это новый рекорд, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
"Торговля между Россией и Египтом растет устойчивыми темпами. По предварительным российским статистическим подсчетам, в 2025 году товарооборот превысил 10,5 миллиарда долларов США. Это новый рекорд", - сообщил Борисенко.
Он упомянул, что в 2024 году товарооборот между двумя странами составил 9,3 миллиарда долларов США.
По словам Борисенко, на египетский рынок поступают различные виды российской продукции, в том числе технические изделия.
Морские суда ожидают прохода через Суэцкий канал - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Россия и Египет определили отрасли для работы в РПЗ
14 сентября 2025, 19:55
 
