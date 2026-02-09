https://1prime.ru/20260209/ek-867325228.html

В Еврокомиссии заявили, что не рассматривают запрет WhatsApp

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ. Евросоюз не рассматривает запрет мессенджера WhatsApp в рамках антимонопольного разбирательства в отношении Meta* (запрещена в РФ как экстремистская), несмотря на выявленные Еврокомиссией риски нарушения законодательства ЕС, сообщил на брифинге представитель ЕК Рикардо Кардосо. Ранее в понедельник Еврокомиссия направила Meta заявление о возражениях, указав на возможное нарушение антимонопольных правил ЕС в связи с исключением сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp, и заявила о намерении ввести временные меры для предотвращения ущерба конкуренции. Meta*, в свою очередь, не согласилась с заявлением ЕК, утверждая, что у ЕС нет причин вмешиваться, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. "Идея заключается в том, чтобы потребовать от Meta* сохранить доступ сторонних ИИ-ассистентов к WhatsApp на тех же условиях, что и до изменения политики, до завершения нашего расследования по существу. Таким образом, речь абсолютно не идет о том, чтобы препятствовать деятельности Meta* на рынке как таковой", - ответил он на вопрос, планирует ли ЕК запретить WhatsApp до решения этих претензий. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta*, TikTok, с требованием устранения обнаруженных нарушений закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA) и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС. Ранее Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение DSA в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

