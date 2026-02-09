Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Еврокомиссии заявили, что не рассматривают запрет WhatsApp - 09.02.2026
В Еврокомиссии заявили, что не рассматривают запрет WhatsApp
В Еврокомиссии заявили, что не рассматривают запрет WhatsApp - 09.02.2026, ПРАЙМ
В Еврокомиссии заявили, что не рассматривают запрет WhatsApp
Евросоюз не рассматривает запрет мессенджера WhatsApp в рамках антимонопольного разбирательства в отношении Meta* (запрещена в РФ как экстремистская), несмотря... | 09.02.2026, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ. Евросоюз не рассматривает запрет мессенджера WhatsApp в рамках антимонопольного разбирательства в отношении Meta* (запрещена в РФ как экстремистская), несмотря на выявленные Еврокомиссией риски нарушения законодательства ЕС, сообщил на брифинге представитель ЕК Рикардо Кардосо. Ранее в понедельник Еврокомиссия направила Meta заявление о возражениях, указав на возможное нарушение антимонопольных правил ЕС в связи с исключением сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp, и заявила о намерении ввести временные меры для предотвращения ущерба конкуренции. Meta*, в свою очередь, не согласилась с заявлением ЕК, утверждая, что у ЕС нет причин вмешиваться, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании. "Идея заключается в том, чтобы потребовать от Meta* сохранить доступ сторонних ИИ-ассистентов к WhatsApp на тех же условиях, что и до изменения политики, до завершения нашего расследования по существу. Таким образом, речь абсолютно не идет о том, чтобы препятствовать деятельности Meta* на рынке как таковой", - ответил он на вопрос, планирует ли ЕК запретить WhatsApp до решения этих претензий. Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta*, TikTok, с требованием устранения обнаруженных нарушений закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA) и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС. Ранее Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение DSA в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
технологии, ес, ек
Технологии, ЕС, ЕК
16:42 09.02.2026
 
В Еврокомиссии заявили, что не рассматривают запрет WhatsApp

Кардосо: ЕК не намерена запрещать WhatsApp в ЕС, несмотря на антимонопольные претензии

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Логотип мессенджера WhatsApp. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ. Евросоюз не рассматривает запрет мессенджера WhatsApp в рамках антимонопольного разбирательства в отношении Meta* (запрещена в РФ как экстремистская), несмотря на выявленные Еврокомиссией риски нарушения законодательства ЕС, сообщил на брифинге представитель ЕК Рикардо Кардосо.
Ранее в понедельник Еврокомиссия направила Meta заявление о возражениях, указав на возможное нарушение антимонопольных правил ЕС в связи с исключением сторонних ИИ-ассистентов из WhatsApp, и заявила о намерении ввести временные меры для предотвращения ущерба конкуренции. Meta*, в свою очередь, не согласилась с заявлением ЕК, утверждая, что у ЕС нет причин вмешиваться, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
"Идея заключается в том, чтобы потребовать от Meta* сохранить доступ сторонних ИИ-ассистентов к WhatsApp на тех же условиях, что и до изменения политики, до завершения нашего расследования по существу. Таким образом, речь абсолютно не идет о том, чтобы препятствовать деятельности Meta* на рынке как таковой", - ответил он на вопрос, планирует ли ЕК запретить WhatsApp до решения этих претензий.
Еврокомиссия регулярно направляет претензии крупным онлайн-платформам, включая X, Meta*, TikTok, с требованием устранения обнаруженных нарушений закона о цифровых услугах Евросоюза (DSA) и угрожает применить штрафные санкции или же прекратить деятельность компаний на территории ЕС.
Ранее Еврокомиссия оштрафовала платформу X на 120 миллионов евро за нарушение DSA в областях, связанных с обеспечением прозрачности рекламы и доступа исследователей к открытым данным и информации.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Маск согласился с мнением Дурова о небезопасности WhatsApp*
27 января, 17:00
27 января, 17:00
 
