Эксперт рассказал, к чему приведет победа Такаити на выборах - 09.02.2026
Эксперт рассказал, к чему приведет победа Такаити на выборах
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити после исторической победы своей Либерально-демократической партии на выборах в ключевую нижнюю палату парламента, скорее... | 09.02.2026
2026-02-09T07:54+0300
2026-02-09T08:15+0300
экономика
общество
мировая экономика
япония
сша
вашингтон
дональд трамп
япония
сша
вашингтон
Новости
ru-RU
общество , мировая экономика, япония, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Общество , Мировая экономика, ЯПОНИЯ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
07:54 09.02.2026 (обновлено: 08:15 09.02.2026)
 
Эксперт рассказал, к чему приведет победа Такаити на выборах

Политолог Камикубо: Такаити может принять неоднозначные решения в сфере безопасности

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Японии Санаэ Такаити
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
ТОКИО, 9 фев - ПРАЙМ, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити после исторической победы своей Либерально-демократической партии на выборах в ключевую нижнюю палату парламента, скорее всего, приступит к реализации политических решений в сфере безопасности, которые могут вызвать неоднозначную реакцию в обществе, заявил в беседе с РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.
“Премьер-министр Такаити, обеспечив себе большинство, с высокой вероятностью приступит к реализации политических решений, вызывающих раскол в общественном мнении, в частности в сфере безопасности, поскольку получила на это избирательный мандат”, - отметил политолог.
В частности, напомнил эксперт, в марте должен будет пройти саммит премьера Японии и президента США Дональда Трампа, в ходе которого Вашингтоном может быть поднят вопрос об укреплении оборонного потенциала Японии и нового повышения оборонного бюджетам
“И премьер-министр Такаити примет эти требования без колебаний”, - уточнил профессор.
При этом, по мнению Камикубо, “в краткосрочной перспективе такой курс, скорее всего, получит поддержку общественности, однако в более долгосрочной перспективе все больше граждан будут испытывать обеспокоенность нестабильностью международной обстановки”.
“Для финансирования увеличения оборонных расходов может быть рассмотрен вопрос повышения налогов. Кроме того, многие из предлагаемых экономических мер предполагают перераспределение, что приведет к дальнейшему росту цен и может ухудшить условия жизни населения”, - добавил он.
Политолог заявил, что недовольство в последствии может обернуться падением высоких рейтингов премьера Японии.
В воскресенье в Японии состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования, Либерально-демократическая партия под руководством премьер-министра Японии Санаэ Такаити одержала оглушительную победу по итогам выборов в ключевую нижнюю палату парламента, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаЯПОНИЯСШАВАШИНГТОНДональд Трамп
 
 
Заголовок открываемого материала