Эксперт рассказал, к чему приведет победа Такаити на выборах
Эксперт рассказал, к чему приведет победа Такаити на выборах
ТОКИО, 9 фев - ПРАЙМ, Екатерина Плясункова. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити после исторической победы своей Либерально-демократической партии на выборах в ключевую нижнюю палату парламента, скорее всего, приступит к реализации политических решений в сфере безопасности, которые могут вызвать неоднозначную реакцию в обществе, заявил в беседе с РИА Новости эксперт в области политических наук, профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо. “Премьер-министр Такаити, обеспечив себе большинство, с высокой вероятностью приступит к реализации политических решений, вызывающих раскол в общественном мнении, в частности в сфере безопасности, поскольку получила на это избирательный мандат”, - отметил политолог. В частности, напомнил эксперт, в марте должен будет пройти саммит премьера Японии и президента США Дональда Трампа, в ходе которого Вашингтоном может быть поднят вопрос об укреплении оборонного потенциала Японии и нового повышения оборонного бюджетам “И премьер-министр Такаити примет эти требования без колебаний”, - уточнил профессор. При этом, по мнению Камикубо, “в краткосрочной перспективе такой курс, скорее всего, получит поддержку общественности, однако в более долгосрочной перспективе все больше граждан будут испытывать обеспокоенность нестабильностью международной обстановки”. “Для финансирования увеличения оборонных расходов может быть рассмотрен вопрос повышения налогов. Кроме того, многие из предлагаемых экономических мер предполагают перераспределение, что приведет к дальнейшему росту цен и может ухудшить условия жизни населения”, - добавил он. Политолог заявил, что недовольство в последствии может обернуться падением высоких рейтингов премьера Японии. В воскресенье в Японии состоялись выборы в ключевую нижнюю палату парламента. По итогам голосования, Либерально-демократическая партия под руководством премьер-министра Японии Санаэ Такаити одержала оглушительную победу по итогам выборов в ключевую нижнюю палату парламента, единолично получив более двух третей мандатов. Это даст ей возможность проводить законопроекты, даже если они будут отклонены в верхней палате парламента, где партия не имеет большинства, без опоры на голоса депутатов из других политических партий.
