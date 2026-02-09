https://1prime.ru/20260209/es-867302995.html
"Неформальная война". В ФРГ выступили с резким заявлением в адрес России
"Неформальная война". В ФРГ выступили с резким заявлением в адрес России - 09.02.2026, ПРАЙМ
"Неформальная война". В ФРГ выступили с резким заявлением в адрес России
09.02.2026
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Европейскому союзу необходима угроза со стороны России, чтобы с ее помощью продемонстрировать свой суверенитет, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал немецкий юрист и политолог Эрик Йохем."ЕС уже дошел до двадцатого пакета санкций. <…> Это неформальная война против России. Нет официального объявления войны — за исключением заявления Анналены Бербок, но она, по сути, очень точно описала ментальное состояние ЕС, который действительно психологически находится в состоянии войны с Россией", — отметил он.Кроме того, Йохем отметил, что власти Европейского Союза сознательно вводят в заблуждение свое население, возлагая вину за агрессивность на Россию."Россия борется за свой собственный суверенитет — за право сказать: я не хочу, чтобы на моей границе мне кто-то угрожал и шантажировал меня. <…> Но эта борьба за суверенитет порождает стремление к суверенитету внутри ЕС. Именно поэтому ЕС нуждается в угрозе со стороны России, которой на самом деле не существует. Россия, конечно, не собирается нападать ни на ЕС, ни на НАТО. Но ЕС должен это утверждать. <…> Ему нужен противник, от которого он будет отталкиваться, чтобы достичь суверенитета", — пояснил профессор.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
