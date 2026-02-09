https://1prime.ru/20260209/es-867303551.html

ЕС сократил импорт легковушек из США до минимума с 2022 года

ЕС сократил импорт легковушек из США до минимума с 2022 года - 09.02.2026, ПРАЙМ

ЕС сократил импорт легковушек из США до минимума с 2022 года

Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил импорт легковых автомобилей из США до минимальной с 2022 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным американской... | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T06:27+0300

2026-02-09T06:27+0300

2026-02-09T06:27+0300

бизнес

экономика

мировая экономика

сша

вашингтон

брюссель

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867303551.jpg?1770607633

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил импорт легковых автомобилей из США до минимальной с 2022 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, за 11 месяцев европейские компании ввезли легковушек из Штатов на 11,4 миллиарда долларов против 11,8 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма импорта сократилась на 3,1% в годовом выражении. Согласно расчетам, сумма поставок автомобилей из Вашингтона в Брюссель сократилась до минимального значения с 2022 года, когда за 11 месяцев американский экспорт составил 10,1 миллиарда долларов. По итогам неполного 2025 года больше всего легковушек из США закупила Германия (7,2 миллиарда долларов), Бельгия (1,4 миллиарда долларов) и Литва (943,9 миллиона). На четвертом месте по сумме импорта расположились Нидерланды (921,7 миллиона долларов), а замкнула пятерку Швеция (231,9 миллиона долларов).

сша

вашингтон

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, сша, вашингтон, брюссель, ес