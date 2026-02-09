https://1prime.ru/20260209/es-867303551.html
ЕС сократил импорт легковушек из США до минимума с 2022 года
2026-02-09T06:27+0300
2026-02-09T06:27+0300
2026-02-09T06:27+0300
бизнес
экономика
мировая экономика
сша
вашингтон
брюссель
ес
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в январе-ноябре 2025 года сократил импорт легковых автомобилей из США до минимальной с 2022 года суммы, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
Так, за 11 месяцев европейские компании ввезли легковушек из Штатов на 11,4 миллиарда долларов против 11,8 миллиарда годом ранее. Таким образом, сумма импорта сократилась на 3,1% в годовом выражении.
Согласно расчетам, сумма поставок автомобилей из Вашингтона в Брюссель сократилась до минимального значения с 2022 года, когда за 11 месяцев американский экспорт составил 10,1 миллиарда долларов.
По итогам неполного 2025 года больше всего легковушек из США закупила Германия (7,2 миллиарда долларов), Бельгия (1,4 миллиарда долларов) и Литва (943,9 миллиона). На четвертом месте по сумме импорта расположились Нидерланды (921,7 миллиона долларов), а замкнула пятерку Швеция (231,9 миллиона долларов).
