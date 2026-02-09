https://1prime.ru/20260209/es-867333411.html

ЕС хочет запретить импорт соли, аммиака и гальки из России, сообщили СМИ

2026-02-09T20:50+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках новых санкций против России предлагает запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ. "Пакет (санкций - ред.) также включает новые запреты на импорт металлов, в том числе на никель, железную руду и концентраты, нерафинированную и обработанную медь, а также разный металлолом, например, алюминий. Пакет также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины", - говорится в сообщении. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

