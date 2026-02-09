Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС хочет запретить импорт соли, аммиака и гальки из России, сообщили СМИ - 09.02.2026
Политика
ЕС хочет запретить импорт соли, аммиака и гальки из России, сообщили СМИ
политика
россия
рф
запад
ес
россия, рф, запад, ес
Политика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, ЕС
20:50 09.02.2026
 
ЕС хочет запретить импорт соли, аммиака и гальки из России, сообщили СМИ

Reuters: ЕС в рамках новых санкций против России хочет запретить импорт соли и аммиака

© fotolia.com / vvoeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / vvoe
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках новых санкций против России предлагает запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ.
"Пакет (санкций - ред.) также включает новые запреты на импорт металлов, в том числе на никель, железную руду и концентраты, нерафинированную и обработанную медь, а также разный металлолом, например, алюминий. Пакет также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины", - говорится в сообщении.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
ЕС предложил внести восемь российских НПЗ в список санкций, сообщили СМИ
ПолитикаРОССИЯРФЗАПАДЕС
 
 
