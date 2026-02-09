https://1prime.ru/20260209/es-867333411.html
ЕС хочет запретить импорт соли, аммиака и гальки из России, сообщили СМИ
ЕС хочет запретить импорт соли, аммиака и гальки из России, сообщили СМИ - 09.02.2026, ПРАЙМ
ЕС хочет запретить импорт соли, аммиака и гальки из России, сообщили СМИ
Евросоюз в рамках новых санкций против России предлагает запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины, передает агентство Рейтер со ссылкой на... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T20:50+0300
2026-02-09T20:50+0300
2026-02-09T20:50+0300
политика
россия
рф
запад
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_4df8fe67e26b7c48e6bb5f62f0dad622.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Евросоюз в рамках новых санкций против России предлагает запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины, передает агентство Рейтер со ссылкой на документ, к которому оно получило доступ. "Пакет (санкций - ред.) также включает новые запреты на импорт металлов, в том числе на никель, железную руду и концентраты, нерафинированную и обработанную медь, а также разный металлолом, например, алюминий. Пакет также запрещает импорт соли, аммиака, гальки, кремния и пушнины", - говорится в сообщении. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://1prime.ru/20260209/sanktsii-867333257.html
рф
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77647/23/776472309_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_4597bc7518831a2d0e3f0c9b4b1251b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, запад, ес
Политика, РОССИЯ, РФ, ЗАПАД, ЕС
ЕС хочет запретить импорт соли, аммиака и гальки из России, сообщили СМИ
Reuters: ЕС в рамках новых санкций против России хочет запретить импорт соли и аммиака