СМИ раскрыли план ЕС по урегулированию на Украине
Bloomberg: ЕС планирует закрепить членство Украины в мирном соглашении с Россией
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает несколько сценариев закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией, сообщает Bloomberg.
По данным источников агентства, Европейский Союз также намерен предоставить Украине четкие сроки для выполнения необходимых условий, чтобы продвинуться по пути формальной процедуры.
"Другие рассматриваемые варианты предполагают продолжение существующего процесса вступления в организацию или введение переходного периода и постепенного принятия в ЕС", — уточняется в материале.
Мирный процесс на Украине
В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли конфиденциальные переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США.
Согласно зарубежным СМИ, изначальная инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку основной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ наполовину, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и дальнобойного вооружения.
Встречам в ОАЭ предшествовал диалог президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса в соответствии с формулой, согласованной на саммите на Аляске, невозможно рассчитывать на длительное урегулирование. Одним из ключевых условий Москвы является вывод ВСУ из Донбасса.