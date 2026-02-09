https://1prime.ru/20260209/es-867337848.html

СМИ раскрыли план ЕС по урегулированию на Украине

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает несколько сценариев закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией, сообщает Bloomberg. "Среди рассматриваемых вариантов — предоставление Киеву с самого начала защиты, которая предоставляется при вступлении в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам, предоставляемым членам организации", — говорится в публикации. По данным источников агентства, Европейский Союз также намерен предоставить Украине четкие сроки для выполнения необходимых условий, чтобы продвинуться по пути формальной процедуры. "Другие рассматриваемые варианты предполагают продолжение существующего процесса вступления в организацию или введение переходного периода и постепенного принятия в ЕС", — уточняется в материале. Мирный процесс на Украине В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли конфиденциальные переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США. Согласно зарубежным СМИ, изначальная инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку основной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ наполовину, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и дальнобойного вооружения. Встречам в ОАЭ предшествовал диалог президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом. Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса в соответствии с формулой, согласованной на саммите на Аляске, невозможно рассчитывать на длительное урегулирование. Одним из ключевых условий Москвы является вывод ВСУ из Донбасса.

