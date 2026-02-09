Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли план ЕС по урегулированию на Украине - 09.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли план ЕС по урегулированию на Украине
СМИ раскрыли план ЕС по урегулированию на Украине - 09.02.2026, ПРАЙМ
СМИ раскрыли план ЕС по урегулированию на Украине
Евросоюз рассматривает несколько сценариев закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией, сообщает Bloomberg. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T23:26+0300
2026-02-09T23:26+0300
мировая экономика, украина, москва, киев, владимир путин, ес, всу
Мировая экономика, УКРАИНА, МОСКВА, Киев, Владимир Путин, ЕС, ВСУ
23:26 09.02.2026
 
СМИ раскрыли план ЕС по урегулированию на Украине

Bloomberg: ЕС планирует закрепить членство Украины в мирном соглашении с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает несколько сценариев закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении с Россией, сообщает Bloomberg.
"Среди рассматриваемых вариантов — предоставление Киеву с самого начала защиты, которая предоставляется при вступлении в ЕС, а также немедленный доступ к некоторым правам, предоставляемым членам организации", — говорится в публикации.
По данным источников агентства, Европейский Союз также намерен предоставить Украине четкие сроки для выполнения необходимых условий, чтобы продвинуться по пути формальной процедуры.
"Другие рассматриваемые варианты предполагают продолжение существующего процесса вступления в организацию или введение переходного периода и постепенного принятия в ЕС", — уточняется в материале.

Мирный процесс на Украине

В конце января и начале февраля в Абу-Даби прошли конфиденциальные переговоры рабочей группы с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Обсуждались нерешенные аспекты мирного плана, предложенного США.
Согласно зарубежным СМИ, изначальная инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку основной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ наполовину, а также запрет на размещение на Украине иностранных войск и дальнобойного вооружения.
Встречам в ОАЭ предшествовал диалог президента Владимира Путина с делегацией во главе со спецпосланником Стивеном Уиткоффом.
Как отметили в Кремле, США признали, что без решения территориального вопроса в соответствии с формулой, согласованной на саммите на Аляске, невозможно рассчитывать на длительное урегулирование. Одним из ключевых условий Москвы является вывод ВСУ из Донбасса.
Постпред США при НАТО опроверг слова Зеленского о сроках заключения мира
