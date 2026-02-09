https://1prime.ru/20260209/euroclear-867314082.html

Россия не исключает возбуждения судебных дел против Euroclear, заявил посол

БРЮССЕЛЬ, 9 фев – ПРАЙМ, Юрий Апрелефф. Россия не исключает возбуждения судебных разбирательств против депозитария Euroclear в зарубежных юрисдикциях в связи с заморозкой российских активов, заявил в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника посол России в Бельгии Денис Гончар. "Российская сторона в любом случае не намерена оставлять незаконные действия без ответа. Соответствующая развернутая позиция была изложена в заявлениях Банка России, опубликованных 12 декабря 2025 г. Конкретные меры уже предпринимаются: в тот же день российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию "Евроклир" с требованием о возмещении убытков, причиненных Центробанку. Первое слушание по делу прошло 16 января. По решению суда процесс будет проходить в закрытом режиме. Не исключаем и возбуждения производства в зарубежных юрисдикциях", - сказал он. Гончар добавил, что подготовлена правовая база для ответных шагов, поскольку указ президента РФ от 30 сентября 2025 года закрепил новый порядок обращения с иностранным капиталом, находящимся в федеральной собственности для обеспечения национальных интересов России с учетом потенциальных враждебных действий западных стран. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. Арбитражный суд Москвы в январе по ходатайству Банка России решил провести в закрытом режиме разбирательство по иску ЦБ к бельгийскому Euroclear Bank, владеющему крупнейшим европейским депозитарием, о взыскании около 18,2 триллиона рублей убытков.

