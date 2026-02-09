https://1prime.ru/20260209/evraz-867246148.html

Evraz Steel Building завершил поставки металлоконструкций для СПГ-проекта

МОСКВА, 9 фев – ПРАЙМ. Evraz Steel Building завершил поставки металлоконструкций для модуля сжижения природного газа объекта федерального значения на Северо-Западе РФ — так называемой этажерки, предназначенной для размещения тяжеловесного оборудования. Общий объем поставленных конструкций превысил 4000 тонн.Проект отличался высокой динамикой реализации. Разработка КМД стартовала в апреле 2025 года, уже в мае были подготовлены первые чертежи, а в июне на объект поступила первая монтажная партия. В конце 2025 года Evraz Steel Building полностью завершил отгрузки металлоконструкций для всего модуля."Мы смогли справиться с проектом такой сложности благодаря слаженной работе нашей команды и партнёрских заводов. В сжатые сроки был обеспечен комплекс работ — от разработки документации до поставки металлоконструкций. Этот опыт подтверждает, что Evraz Steel Building способен закрывать самые сложные задачи российских промышленных объектов и тем самым двигать рынок металлоконструкций вперед", — отметил управляющий директор Evraz Steel Building Максим Беденко.Ключевой особенностью проекта стала сложность изготовления несущих колонн и балок толщиной до 100 мм. В производстве металлоконструкций участвовали восемь заводов Центрального федерального округа. Наиболее технологически сложные элементы общим объемом 1800 тонн были изготовлены на ЗСК Липецк.Предприятию предстояло выполнить колонны и балки из высокопрочной стали С390 с толщиной полок до 100 мм — это изделия категории высокотехнологичных и уникальных конструкций. Для их производства потребовалась глубокая модернизация производственных линий. Совместно со специалистами Evraz Steel Building на липецком заводе была проведена масштабная технологическая подготовка: усовершенствованы участки сварки и резки; внедрены сварочные полуавтоматы с водяным охлаждением и источниками тока до 1200 А, что критически важно для работы с толстыми металлами; применён предварительный подогрев металла до 180–230 °C и разработана специальная последовательность наложения швов; организован усиленный ультразвуковой контроль сварных соединений; внедрена система зачистки пневмопистолетами.Отдельного внимания потребовали колонны с повышенной конструктивной насыщенностью: многочисленные рёбра жёсткости и сложные узлы, расположенные в карманах глубиной до 400 мм. Для обеспечения точности работ были разработаны специальные решения — дополнительное освещение и применение специальных держаков, позволяющих выполнять высокоточный сварочный шов в условиях ограниченной видимости. Ещё одно внедрение технологов компании — покраска крупногабаритных конструкций на высоких козелках в одном положении без кантовки, что ускоряло процесс в два раза.

