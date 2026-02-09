https://1prime.ru/20260209/evropa-867301522.html

"Роковое решение". На Западе раскрыли стратегический план по разделу России

МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Европейские страны подрывают собственную экономику, направляя ресурсы на милитаризацию якобы в ответ на угрозу со стороны России, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Университета Миссури в Канзас-Сити Майкл Хадсон."Милитаризация Европы предполагает, что она потратит весь свой экспортный и торговый профицит на покупку американского оружия, якобы необходимого для защиты от вымышленной российской угрозы. Но европейская армия не может развиваться, потому что армия, как и промышленность, нуждается в технологиях <…>, а технологии — это электричество. <…> Но Запад не будет импортировать энергию из России, <…> потому что находится в расовой войне с ней", — заявил он.По мнению Хадсона, страны Европы действуют иррационально, следуя русофобским убеждениям."Итак, Европа приняла роковое решение — разрушить собственную экономику ради того, чтобы упиваться своей ненавистью к России — расистской ненавистью, ненавистью к славянскому населению, желанием разделить Россию на пять территорий", — добавил Хадсон. — подчеркнул профессор.В последние годы Россия замечает небывалую активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы и называет это мерами для сдерживания агрессии. Москва неоднократно высказывала озабоченность по поводу расширения присутствия блока в Европе. В Министерстве иностранных дел подчеркивали готовность вести диалог с НАТО, но на условиях равноправия и при отказе Запада от курса на милитаризацию региона. Президент Владимир Путин неоднократно отмечал, что Россия не имеет намерений нападать на другие страны. Западные лидеры часто используют мнимую угрозу для запугивания своих граждан, чтобы отвлечь внимание от внутренних вопросов.

