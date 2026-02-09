https://1prime.ru/20260209/evropa-867333740.html

Фондовые индексы Европы выросли в понедельник

Фондовые индексы Европы выросли в понедельник - 09.02.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы выросли в понедельник

Основные фондовые индексы Европы в понедельник выросли после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T21:15+0300

2026-02-09T21:15+0300

2026-02-09T21:15+0300

экономика

европа

рынок

индексы

торги

dax

totalenergies

airbus

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник выросли после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,16% - до 10 386,23 пункта, французский CAC 40 - на 0,60%, до 8 323,28 пункта, немецкий DAX - на 1,19%, до 25 014,87 пункта. Аналитики обратили внимание на корпоративные данные. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в январе получила коммерческие заказы на 49 самолетов, это более чем в четыре раза меньше показателя декабря в 203 самолета. Акции компании подорожали на 0,96%. TotalEnergies договорилась с Google о поставках в будущем в общей сложности 1 ГВт электроэнергии в их центры обработки данных (ЦОДы) в Техасе сроком на 15 лет. Акции компании подорожали на 0,8%. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit по итогам прошлого года поднялась на 12,3% и составила 10,915 миллиарда евро. Акции компании выросли на 6,36%.

https://1prime.ru/20260209/gaz-867333552.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, рынок, индексы, торги, dax, totalenergies, airbus