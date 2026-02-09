Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы выросли в понедельник - 09.02.2026
Фондовые индексы Европы выросли в понедельник
Фондовые индексы Европы выросли в понедельник - 09.02.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы выросли в понедельник
Основные фондовые индексы Европы в понедельник выросли после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T21:15+0300
2026-02-09T21:15+0300
экономика
европа
рынок
индексы
торги
dax
totalenergies
airbus
https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник выросли после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,16% - до 10 386,23 пункта, французский CAC 40 - на 0,60%, до 8 323,28 пункта, немецкий DAX - на 1,19%, до 25 014,87 пункта. Аналитики обратили внимание на корпоративные данные. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в январе получила коммерческие заказы на 49 самолетов, это более чем в четыре раза меньше показателя декабря в 203 самолета. Акции компании подорожали на 0,96%. TotalEnergies договорилась с Google о поставках в будущем в общей сложности 1 ГВт электроэнергии в их центры обработки данных (ЦОДы) в Техасе сроком на 15 лет. Акции компании подорожали на 0,8%. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit по итогам прошлого года поднялась на 12,3% и составила 10,915 миллиарда евро. Акции компании выросли на 6,36%.
европа, рынок, индексы, торги, dax, totalenergies, airbus
Экономика, ЕВРОПА, Рынок, Индексы, Торги, DAX, TotalEnergies, Airbus
21:15 09.02.2026
 
Фондовые индексы Европы выросли в понедельник

Фондовые индексы Европы выросли по итогам дня на фоне корпоративных новостей

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник выросли после выхода корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,16% - до 10 386,23 пункта, французский CAC 40 - на 0,60%, до 8 323,28 пункта, немецкий DAX - на 1,19%, до 25 014,87 пункта.
Аналитики обратили внимание на корпоративные данные. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в январе получила коммерческие заказы на 49 самолетов, это более чем в четыре раза меньше показателя декабря в 203 самолета. Акции компании подорожали на 0,96%.
TotalEnergies договорилась с Google о поставках в будущем в общей сложности 1 ГВт электроэнергии в их центры обработки данных (ЦОДы) в Техасе сроком на 15 лет. Акции компании подорожали на 0,8%.
Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit по итогам прошлого года поднялась на 12,3% и составила 10,915 миллиарда евро. Акции компании выросли на 6,36%.
Цены на газ в Европе снизились на 5%
21:02
 
