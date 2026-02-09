https://1prime.ru/20260209/farmatsiya-867313619.html

Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией о локализации фармпроизводства

Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией о локализации фармпроизводства - 09.02.2026, ПРАЙМ

Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией о локализации фармпроизводства

Российские фармацевтические компании ведут переговоры не только о регистрации лекарств и прямых поставках в Саудовскую Аравию, но и о локализации производства в | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T12:08+0300

2026-02-09T12:08+0300

2026-02-09T12:08+0300

экономика

бизнес

россия

саудовская аравия

рф

антон алиханов

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860412724_0:58:3437:1991_1920x0_80_0_0_bf6b4570d7a72bf651f383de0e2ba56e.jpg

ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании ведут переговоры не только о регистрации лекарств и прямых поставках в Саудовскую Аравию, но и о локализации производства в этой стране, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Есть целый ряд наших инициатив, связанных с фармрынком. Три наших компании уже ведут переговоры со своими саудовскими партнерами, не только имея в виду регистрацию лекарств и поставки прямые из России сюда, на саудовский рынок, но и имея в виду вопрос о локализации, в частности, инсулинов и других препаратов", - сказал Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".

саудовская аравия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, саудовская аравия, рф, антон алиханов, минпромторг