Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией о локализации фармпроизводства - 09.02.2026
Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией о локализации фармпроизводства
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании ведут переговоры не только о регистрации лекарств и прямых поставках в Саудовскую Аравию, но и о локализации производства в этой стране, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "Есть целый ряд наших инициатив, связанных с фармрынком. Три наших компании уже ведут переговоры со своими саудовскими партнерами, не только имея в виду регистрацию лекарств и поставки прямые из России сюда, на саудовский рынок, но и имея в виду вопрос о локализации, в частности, инсулинов и других препаратов", - сказал Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
бизнес, россия, саудовская аравия, рф, антон алиханов, минпромторг
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, РФ, Антон Алиханов, Минпромторг
12:08 09.02.2026
 
Россия ведет переговоры с Саудовской Аравией о локализации фармпроизводства

Алиханов: РФ ведет переговоры с Саудовской Аравией о локализации фармпроизводства

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Флаг Саудовской Аравии
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
Флаг Саудовской Аравии. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
ЭР-РИЯД, 9 фев - ПРАЙМ. Российские фармацевтические компании ведут переговоры не только о регистрации лекарств и прямых поставках в Саудовскую Аравию, но и о локализации производства в этой стране, сказал журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.
"Есть целый ряд наших инициатив, связанных с фармрынком. Три наших компании уже ведут переговоры со своими саудовскими партнерами, не только имея в виду регистрацию лекарств и поставки прямые из России сюда, на саудовский рынок, но и имея в виду вопрос о локализации, в частности, инсулинов и других препаратов", - сказал Алиханов в кулуарах выставки "Иннопром. Саудовская Аравия".
 
Экономика Бизнес РОССИЯ САУДОВСКАЯ АРАВИЯ РФ Антон Алиханов Минпромторг
 
 
Заголовок открываемого материала