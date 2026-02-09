https://1prime.ru/20260209/fas-867326123.html

ФАС определит нефтехимические компании, которые доминируют на рынке

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ рынков нефтехимии и минеральных удобрений, чтобы определить, какие компании занимают доминирующее положение на рынке, сообщило ведомство. "ФАС проводит анализ рынков нефтехимической продукции и минеральных удобрений. На основе полученных данных служба намерена определить хозяйствующие субъекты, которые занимают доминирующее положение", - говорится в сообщении. ФАС напомнила, что, согласно совместным приказам службы с Минэнерго и Минпромторгом, крупные производители отдельных товаров химической, нефтехимической промышленности, а также минеральных удобрений обязаны продавать часть продукции на биржевых торгах. Выполнение этих условий позволяет обеспечивать российский рынок удобрениями и продукцией химической промышленности. Также это предоставляет потребителям дополнительный канал приобретения этих товаров, подчеркнула служба. Кроме того, реализация на бирже формирует национальные ценовые индикаторы и минимизирует риски нарушения антимонопольного законодательства со стороны производителей, добавила ФАС.

