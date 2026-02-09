Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ФАС определит нефтехимические компании, которые доминируют на рынке - 09.02.2026
ФАС определит нефтехимические компании, которые доминируют на рынке
2026-02-09T16:58+0300
2026-02-09T16:58+0300
минпромторг
фас рф
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ рынков нефтехимии и минеральных удобрений, чтобы определить, какие компании занимают доминирующее положение на рынке, сообщило ведомство. "ФАС проводит анализ рынков нефтехимической продукции и минеральных удобрений. На основе полученных данных служба намерена определить хозяйствующие субъекты, которые занимают доминирующее положение", - говорится в сообщении. ФАС напомнила, что, согласно совместным приказам службы с Минэнерго и Минпромторгом, крупные производители отдельных товаров химической, нефтехимической промышленности, а также минеральных удобрений обязаны продавать часть продукции на биржевых торгах. Выполнение этих условий позволяет обеспечивать российский рынок удобрениями и продукцией химической промышленности. Также это предоставляет потребителям дополнительный канал приобретения этих товаров, подчеркнула служба. Кроме того, реализация на бирже формирует национальные ценовые индикаторы и минимизирует риски нарушения антимонопольного законодательства со стороны производителей, добавила ФАС.
2026
минпромторг, фас рф
Минпромторг, ФАС РФ
16:58 09.02.2026
 
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит анализ рынков нефтехимии и минеральных удобрений, чтобы определить, какие компании занимают доминирующее положение на рынке, сообщило ведомство.
"ФАС проводит анализ рынков нефтехимической продукции и минеральных удобрений. На основе полученных данных служба намерена определить хозяйствующие субъекты, которые занимают доминирующее положение", - говорится в сообщении.
ФАС напомнила, что, согласно совместным приказам службы с Минэнерго и Минпромторгом, крупные производители отдельных товаров химической, нефтехимической промышленности, а также минеральных удобрений обязаны продавать часть продукции на биржевых торгах.
Выполнение этих условий позволяет обеспечивать российский рынок удобрениями и продукцией химической промышленности. Также это предоставляет потребителям дополнительный канал приобретения этих товаров, подчеркнула служба.
Кроме того, реализация на бирже формирует национальные ценовые индикаторы и минимизирует риски нарушения антимонопольного законодательства со стороны производителей, добавила ФАС.
Россия и ОАЭ обсуждают проекты в нефтехимии, газопереработке и энергетике
7 января, 02:30
 
МинпромторгФАС РФ
 
 
