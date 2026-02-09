https://1prime.ru/20260209/gatilov-867302023.html
Реалии геополитики не способствуют диалогу ядерных стран, заявил Гатилов
09.02.2026
Реалии геополитики не способствуют диалогу ядерных стран, заявил Гатилов
Нынешние геополитические реалии не способствуют участию стран-обладательниц ядерного оружия в переговорах по контролю над ним, заявил РИА Новости постоянный...
ЖЕНЕВА, 9 фев - ПРАЙМ. Нынешние геополитические реалии не способствуют участию стран-обладательниц ядерного оружия в переговорах по контролю над ним, заявил РИА Новости постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. "Конечно же, участие всех государств, обладающих ядерным оружием, в таких переговорах способствовало бы делу продвижения к безъядерному миру. Речь идет как об "официальных" ядерных державах в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, так и о тех странах, которые де-факто располагают данным видом ОМУ. Однако нынешние геополитические реалии, мягко говоря, не способствуют такому благоприятному развитию событий", - заявил дипломат. Ранее Гатилов сообщил, что официальная реакция США на предложение России по ДСНВ так и не поступила. При этом он отметил, что Россия считает необходимым подключить к переговорам по контролю над ядерными вооружениями Великобританию и Францию. Срок действия российско-американского договора о стратегических наступательных вооружениях истек 5 февраля. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
