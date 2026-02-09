Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запасы газа в Нидерландах сократились до 20%, пишут СМИ - 09.02.2026
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Запасы газа в Нидерландах сократились до 20%, пишут СМИ
Запасы газа в Нидерландах сократились до 20%, что является самым низким показателем в Северо-Западной Европе, пишет газета Telegraaf. | 09.02.2026, ПРАЙМ
энергетика
газ
мировая экономика
нидерланды
европа
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/23/842352344_0:226:2400:1576_1920x0_80_0_0_55718b58020e3c48108115741d859b50.jpg
ГААГА, 9 фев - ПРАЙМ. Запасы газа в Нидерландах сократились до 20%, что является самым низким показателем в Северо-Западной Европе, пишет газета Telegraaf. По информации издания, запасы газа в Нидерландах сократились на 20%, при том что отопительный сезон продлится в стране до 1 мая. На этом фоне в конце прошлой недели стоимость топлива выросла на 6%, однако в понедельник снизилась на 8,1%. Ожидается, что цена на газ вырастет в этом году на 15%. При этом в настоящее время в годовом выражении стоимость топлива остается на 32% дешевле, пишет издание. Эксперты ожидают нового роста цен, поскольку в темные и безветренные периоды года выработка энергии из солнца и ветра снижается, а запасы газа сокращаются примерно на 0,6% в сутки. С середины февраля на севере и востоке Европы прогнозируются холода и снегопады: это означает, что нагрузка на газохранилища усилится, поскольку около 7,4 миллиона домохозяйств в Нидерландах используют газ для отопления. В ноябре нидерландский министр климата и зеленого роста страны Софи Херманс в письме парламенту сообщила, что газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 73%, что немного ниже целевого показателя ЕС.
Энергетика, Газ, Мировая экономика, НИДЕРЛАНДЫ, ЕВРОПА, ЕС
18:44 09.02.2026
 
Запасы газа в Нидерландах сократились до 20%, пишут СМИ

Telegraaf: запасы газа в Нидерландах упали до самого низкого уровня на северо-западе ЕС

© CC BY 2.0 / E. DronkertФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Флаг Нидерландов. Архивное фото
© CC BY 2.0 / E. Dronkert
Компрессорная станция в Европе - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2026
Цены на газ в Европе опустились ниже 400 долларов за тысячу кубов
