https://1prime.ru/20260209/gaz-867331055.html

Запасы газа в Нидерландах сократились до 20%, пишут СМИ

Запасы газа в Нидерландах сократились до 20%, пишут СМИ - 09.02.2026, ПРАЙМ

Запасы газа в Нидерландах сократились до 20%, пишут СМИ

Запасы газа в Нидерландах сократились до 20%, что является самым низким показателем в Северо-Западной Европе, пишет газета Telegraaf. | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T18:44+0300

2026-02-09T18:44+0300

2026-02-09T18:44+0300

энергетика

газ

мировая экономика

нидерланды

европа

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/23/842352344_0:226:2400:1576_1920x0_80_0_0_55718b58020e3c48108115741d859b50.jpg

ГААГА, 9 фев - ПРАЙМ. Запасы газа в Нидерландах сократились до 20%, что является самым низким показателем в Северо-Западной Европе, пишет газета Telegraaf. По информации издания, запасы газа в Нидерландах сократились на 20%, при том что отопительный сезон продлится в стране до 1 мая. На этом фоне в конце прошлой недели стоимость топлива выросла на 6%, однако в понедельник снизилась на 8,1%. Ожидается, что цена на газ вырастет в этом году на 15%. При этом в настоящее время в годовом выражении стоимость топлива остается на 32% дешевле, пишет издание. Эксперты ожидают нового роста цен, поскольку в темные и безветренные периоды года выработка энергии из солнца и ветра снижается, а запасы газа сокращаются примерно на 0,6% в сутки. С середины февраля на севере и востоке Европы прогнозируются холода и снегопады: это означает, что нагрузка на газохранилища усилится, поскольку около 7,4 миллиона домохозяйств в Нидерландах используют газ для отопления. В ноябре нидерландский министр климата и зеленого роста страны Софи Херманс в письме парламенту сообщила, что газовые хранилища в Нидерландах заполнены на 73%, что немного ниже целевого показателя ЕС.

https://1prime.ru/20260209/gaz-867308782.html

нидерланды

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мировая экономика, нидерланды, европа, ес