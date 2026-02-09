https://1prime.ru/20260209/gaz-867331543.html
В России с октября проиндексируют оптовые цены на газ
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Оптовые цены на газ "Газпрома" для промышленности и населения проиндексируют в России на 9,6% с октября этого года, следует из приказов Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, опубликованных на официальном портале правовых актов. Соответствующие приказы ФАС были зарегистрированы в Минюсте 6 февраля. В них устанавливаются новые тарифы в каждом регионе страны. Исходя из предыдущей версии каждого документа, оптовые цены на газ для всех категорий потребителей проиндексируются на 9,6%. Об индексации осенью прошлого года сообщалось в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Предполагалось проиндексировать оптовые цены на газ для всех категорий потребителей в РФ с октября 2026 года на 9,6%, тариф на транспортировку газа по распредгазопроводам - на 11,6%.
