Татьяна Алексеевна Голикова. Биографическая справка

Татьяна Алексеевна Голикова. Биографическая справка - 09.02.2026, ПРАЙМ

Татьяна Алексеевна Голикова. Биографическая справка

Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отмечает в понедельник 60-летие. | 09.02.2026, ПРАЙМ

2026-02-09T01:07+0300

2026-02-09T01:07+0300

2026-02-09T01:07+0300

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова отмечает в понедельник 60-летие. Ниже приводится биографическая справка. Вице-премьер РФ Татьяна Алексеевна Голикова родилась 9 февраля 1966 года в Мытищах Московской области. В 1987 году окончила Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова (ныне Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова) по специальности "экономика труда". Доктор экономических наук. В 1987-1990 годах – младший научный сотрудник отдела заработной платы НИИ труда Госкомтруда СССР. С 1990 по 1992 год – экономист 1-й категории, ведущий экономист сводного отдела государственного бюджета Минфина РСФСР. С 1992 по 1995 год – ведущий экономист, главный экономист, начальник отдела бюджетной политики и анализа бюджетного департамента Минфина РФ. С 1995 по 1996 год – заместитель руководителя бюджетного департамента – начальник сводного отдела консолидированного бюджета Минфина РФ. С 1996 по 1998 год – заместитель руководителя бюджетного департамента Минфина РФ. C апреля 1998 года по август 1998 года – руководитель бюджетного департамента Минфина РФ, член коллегии Минфина РФ. С августа 1998 года по июнь 1999 года – руководитель департамента бюджетной политики Минфина РФ, член коллегии Минфина РФ. С июня 1999 года по июнь 2002 года – заместитель министра финансов РФ. С августа 2002 года по апрель 2004 года – первый заместитель министра финансов РФ. С апреля 2004 года по сентябрь 2007 года – заместитель министра финансов РФ. С сентября 2007 года по май 2012 года – министр здравоохранения и социального развития РФ. С мая 2012 года по сентябрь 2013 года занимала должность помощника президента РФ по вопросам социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. С сентября 2013 года по май 2018 года была председателем Счетной палаты РФ. 18 мая 2018 года указом президента РФ назначена заместителем председателя правительства РФ по вопросам социальной политики. 21 января 2020 года указом президента РФ назначена заместителем председателя правительства РФ. Курировала нацпроекты в области здравоохранения, образования и науки. К ее обязанностям относились государственная политика в сфере социального развития, занятости, трудовых отношений и трудовой миграции, социального и медицинского страхования и пенсионного обеспечения, оборота лекарственных средств и медицинских изделий, а также молодежная политика и поддержка социально ориентированных НКО. В этой должности также курировала Северо-Западный федеральный округ. 14 мая 2024 года указом президента РФ Голикова переназначена на должность заместителя председателя правительства РФ. В этой должности продолжает курировать деятельность Минздрава РФ, министерства труда и социальной защиты, Минкульта. Также в сферу ее ведения вошло Федеральное агентство по делам национальностей. Голикова занималась преподавательской деятельностью. Была деканом факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при правительстве РФ. Член совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, Член Совета по реализации государственной демографической и семейной политики при президенте России. Член Наблюдательного совета национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Член Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих "Соединение". Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2003). Заслуженный экономист Российской Федерации (2004). Награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2008), III (2012) и II (2016) степеней, орденом Почета (2006), орденом Дружбы (2006), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2001) и I (2004) степеней, медалью Столыпина П.А. I степени (2016). Имеет благодарность президента России (2002). Отмечена почетной грамотой президента РФ (2011), почетной грамотой правительства РФ (2002). Удостоена наград Русской православной церкви – орденов святой равноапостольной княгини Ольги I степени (2011), преподобной Евфросинии Московской I, II и III степеней. В 2013 году вошла в рейтинг самых влиятельных женщин России по версии ряда СМИ. Голикова замужем. Супруг – Виктор Христенко, российский государственный деятель, президент Ассоциации гольфа России.

