В Госдуме предложили дополнять этикетки алкоголя устрашающими картинками

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили дополнять этикетки на алкогольной таре устрашающими картинками, информирующими о конкретных последствиях злоупотребления спиртным. Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Предлагается сопровождать предупредительные надписи о вреде алкогольной продукции для здоровья рисунками (пиктограммами) с графическим изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу использования устрашающих картинок на пачках сигарет", - говорится в пояснительной записке к проекту. Сопроводительные рисунки, согласно законопроекту, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Также законопроект предлагает указывать на этикетке, контрэтикетке или упаковке алкогольной продукции информацию о вреде алкоголя и противопоказанности для определенных категорий граждан. "Ирландия, Бразилия, Южная Корея, Канада - прогрессивные, заботящиеся о здоровье своего населения страны, регулярно экспериментирующие с информацией о вреде спиртного на этикетках такой продукции, в том числе - с графическими изображениями", - сказал Нилов РИА Новости. Автор инициативы отметил, что такое изменение актуально для России, по разным источникам, употребляющей до 19 миллиардов литров алкоголя в год. "Вероятно, вид, скажем, изувеченных раком органов, не привлечёт внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект "шоковой терапии" для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических "доз", - добавил депутат. Нилов подчеркнул, что именно тем, кто сомневается в покупке алкоголя, это может помочь отказаться от спиртного или минимизировать его количество в своей жизни, а это, в свою очередь, имеет большой шанс в долгосрочной перспективе отразиться на культуре потребления в стране и на здоровье её жителей.

