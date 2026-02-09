Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили дополнять этикетки алкоголя устрашающими картинками - 09.02.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260209/gosduma-867300369.html
В Госдуме предложили дополнять этикетки алкоголя устрашающими картинками
В Госдуме предложили дополнять этикетки алкоголя устрашающими картинками - 09.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили дополнять этикетки алкоголя устрашающими картинками
Депутаты Госдумы предложили дополнять этикетки на алкогольной таре устрашающими картинками, информирующими о конкретных последствиях злоупотребления спиртным. | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T00:22+0300
2026-02-09T00:40+0300
бизнес
россия
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867300369.jpg?1770586809
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили дополнять этикетки на алкогольной таре устрашающими картинками, информирующими о конкретных последствиях злоупотребления спиртным. Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Предлагается сопровождать предупредительные надписи о вреде алкогольной продукции для здоровья рисунками (пиктограммами) с графическим изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу использования устрашающих картинок на пачках сигарет", - говорится в пояснительной записке к проекту. Сопроводительные рисунки, согласно законопроекту, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Также законопроект предлагает указывать на этикетке, контрэтикетке или упаковке алкогольной продукции информацию о вреде алкоголя и противопоказанности для определенных категорий граждан. "Ирландия, Бразилия, Южная Корея, Канада - прогрессивные, заботящиеся о здоровье своего населения страны, регулярно экспериментирующие с информацией о вреде спиртного на этикетках такой продукции, в том числе - с графическими изображениями", - сказал Нилов РИА Новости. Автор инициативы отметил, что такое изменение актуально для России, по разным источникам, употребляющей до 19 миллиардов литров алкоголя в год. "Вероятно, вид, скажем, изувеченных раком органов, не привлечёт внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект "шоковой терапии" для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических "доз", - добавил депутат. Нилов подчеркнул, что именно тем, кто сомневается в покупке алкоголя, это может помочь отказаться от спиртного или минимизировать его количество в своей жизни, а это, в свою очередь, имеет большой шанс в долгосрочной перспективе отразиться на культуре потребления в стране и на здоровье её жителей.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, общество
Бизнес, РОССИЯ, Общество
00:22 09.02.2026 (обновлено: 00:40 09.02.2026)
 
В Госдуме предложили дополнять этикетки алкоголя устрашающими картинками

РИА Новости: Нилов предложил дополнять этикетки на алкоголе устрашающими картинками

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы предложили дополнять этикетки на алкогольной таре устрашающими картинками, информирующими о конкретных последствиях злоупотребления спиртным.
Межфракционный законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов инициативы стал глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Предлагается сопровождать предупредительные надписи о вреде алкогольной продукции для здоровья рисунками (пиктограммами) с графическим изображением недугов или пораженных органов человека, вызванных чрезмерным употреблением алкогольной продукции, по принципу использования устрашающих картинок на пачках сигарет", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Сопроводительные рисунки, согласно законопроекту, утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Также законопроект предлагает указывать на этикетке, контрэтикетке или упаковке алкогольной продукции информацию о вреде алкоголя и противопоказанности для определенных категорий граждан.
"Ирландия, Бразилия, Южная Корея, Канада - прогрессивные, заботящиеся о здоровье своего населения страны, регулярно экспериментирующие с информацией о вреде спиртного на этикетках такой продукции, в том числе - с графическими изображениями", - сказал Нилов РИА Новости.
Автор инициативы отметил, что такое изменение актуально для России, по разным источникам, употребляющей до 19 миллиардов литров алкоголя в год.
"Вероятно, вид, скажем, изувеченных раком органов, не привлечёт внимания отпетых алкоголиков. Зато может иметь эффект "шоковой терапии" для информирования о конкретных рисках для беременных, подростков и любителей периодических "доз", - добавил депутат.
Нилов подчеркнул, что именно тем, кто сомневается в покупке алкоголя, это может помочь отказаться от спиртного или минимизировать его количество в своей жизни, а это, в свою очередь, имеет большой шанс в долгосрочной перспективе отразиться на культуре потребления в стране и на здоровье её жителей.
 
БизнесРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала