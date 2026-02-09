Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили запретить нейросети для оценки подрядчиков ИЖС - 09.02.2026
В Госдуме предложили запретить нейросети для оценки подрядчиков ИЖС
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили запретить использование нейросетей для оценки добросовестности подрядчиков в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Обращения с таким предложением в адрес главы ФАС Максима Шаскольского и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной имеются в распоряжении РИА Новости. Авторами обращений выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко. "Прошу вас… проработать и установить регуляторный запрет на применение решений, основанных на технологиях искусственного интеллекта, в качестве самостоятельного основания для аккредитации подрядчиков ИЖС", - сказано в одном из писем. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в адрес депутатов Госдумы поступают письма граждан, пострадавших при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства. "Исполнив обязательства по договору долевого участия строительства в ИЖС, тысячи граждан остались без жилья. При этом они продолжают платить ипотечные кредиты и несут дополнительные расходы. После окончания льготного периода банки отменили льготные ставки и перевели ипотеку на рыночный процент",– рассказал он. Лидер партии отметил, что решения по выбору застройщиков банки нередко принимали при помощи искусственного интеллекта. "Аккредитация подрядчиков и застройщиков ИЖС проводилась без оценки рисков, проверки деловой репутации, компетенций и подтверждённого опыта выполнения работ", – считает Миронов. И эта информация, по словам политика, подтвердилась на встрече представителей инициативных групп пострадавших граждан в сфере ИЖС из Карелии с депутатом Госдумы Александром Аксененко. "Предлагаю ФАС России дать правовую оценку практике "банковской аккредитации" подрядчиков ИЖС. В компетенцию ведомства входит контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе, а значит ФАС России может дополнительно оценить достоверность рекламы аккредитованных подрядчиков на рынке индивидуального жилищного строительства", – указал парламентарий. Миронов также подчеркнул, что "Справедливая Россия" призывает Банк России провести надзорную оценку деятельности по аккредитации подрядчиков в ИЖС, включая случаи применения технологий искусственного интеллекта при согласовании выдачи ипотечных кредитов коммерческими банками. "Необходимо оценить их соответствие требованиям законодательства, нормативных актов Банка России и стандартов управления рисками. Призываем запретить использование технологий искусственного интеллекта для аккредитации подрядчиков ИЖС и ввести обязательную очную персональную проверку строительных компаний сотрудниками коммерческих банков", – подытожил он.
01:22 09.02.2026 (обновлено: 01:36 09.02.2026)
 
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили запретить использование нейросетей для оценки добросовестности подрядчиков в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС).
Обращения с таким предложением в адрес главы ФАС Максима Шаскольского и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной имеются в распоряжении РИА Новости. Авторами обращений выступили лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксёненко.
"Прошу вас… проработать и установить регуляторный запрет на применение решений, основанных на технологиях искусственного интеллекта, в качестве самостоятельного основания для аккредитации подрядчиков ИЖС", - сказано в одном из писем.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что в адрес депутатов Госдумы поступают письма граждан, пострадавших при строительстве объектов индивидуального жилищного строительства.
"Исполнив обязательства по договору долевого участия строительства в ИЖС, тысячи граждан остались без жилья. При этом они продолжают платить ипотечные кредиты и несут дополнительные расходы. После окончания льготного периода банки отменили льготные ставки и перевели ипотеку на рыночный процент",– рассказал он.
Лидер партии отметил, что решения по выбору застройщиков банки нередко принимали при помощи искусственного интеллекта.
"Аккредитация подрядчиков и застройщиков ИЖС проводилась без оценки рисков, проверки деловой репутации, компетенций и подтверждённого опыта выполнения работ", – считает Миронов.
И эта информация, по словам политика, подтвердилась на встрече представителей инициативных групп пострадавших граждан в сфере ИЖС из Карелии с депутатом Госдумы Александром Аксененко.
"Предлагаю ФАС России дать правовую оценку практике "банковской аккредитации" подрядчиков ИЖС. В компетенцию ведомства входит контроль за соблюдением антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе, а значит ФАС России может дополнительно оценить достоверность рекламы аккредитованных подрядчиков на рынке индивидуального жилищного строительства", – указал парламентарий.
Миронов также подчеркнул, что "Справедливая Россия" призывает Банк России провести надзорную оценку деятельности по аккредитации подрядчиков в ИЖС, включая случаи применения технологий искусственного интеллекта при согласовании выдачи ипотечных кредитов коммерческими банками.
"Необходимо оценить их соответствие требованиям законодательства, нормативных актов Банка России и стандартов управления рисками. Призываем запретить использование технологий искусственного интеллекта для аккредитации подрядчиков ИЖС и ввести обязательную очную персональную проверку строительных компаний сотрудниками коммерческих банков", – подытожил он.
 
