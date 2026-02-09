Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ - 09.02.2026
В Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ
В Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ - 09.02.2026, ПРАЙМ
В Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил увеличить до 30 тысяч рублей размер штрафа для... | 09.02.2026, ПРАЙМ
2026-02-09T04:23+0300
2026-02-09T04:38+0300
общество
россия
экономика
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/867302920.jpg?1770601122
МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил увеличить до 30 тысяч рублей размер штрафа для должностных лиц, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов. Кошелев отметил, что жалобы в сфере ЖКХ остаются одной из самых частых категорий обращений к органам власти. По его словам, практически на каждом приеме граждане жалуются на ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО), в том числе игнорирование запросов жильцов, несвоевременное предоставление информации, а также бездействие при возникновении проблем с многоквартирными домами. "Сейчас штрафные санкции для должностных лиц за нарушение правил содержания жилых домов, перебои с коммунальными услугами и ненадлежащее информирование в ГИС ЖКХ составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Очевидно, что они не оказывают достаточного воздействия. Поэтому мы давно предлагаем существенно усилить административную ответственность. В частности, увеличить штрафы для руководителей УК или РСО, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ - с 10 до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 50 тысяч рублей", - сказал Кошелев. Кроме того, парламентарий призвал увеличить с 5 тысяч до 30 тысяч рублей штрафы для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов. "Данные меры направлены на повышение персональной ответственности руководства управляющих организаций и РСО. Они позволят не только стимулировать более качественное предоставление услуг и оперативное реагирование на проблемы граждан, но и обеспечат более полное и достоверное наполнение ГИС ЖКХ, что в свою очередь повысит прозрачность", - заключил он.
общество , россия, госдума
Общество , РОССИЯ, Экономика, Госдума
04:23 09.02.2026 (обновлено: 04:38 09.02.2026)
 
В Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

РИА Новости: Кошелев предложил увеличить штрафы за нарушения в ЖКХ до 30 тысяч рублей

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил увеличить до 30 тысяч рублей размер штрафа для должностных лиц, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.
Кошелев отметил, что жалобы в сфере ЖКХ остаются одной из самых частых категорий обращений к органам власти. По его словам, практически на каждом приеме граждане жалуются на ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО), в том числе игнорирование запросов жильцов, несвоевременное предоставление информации, а также бездействие при возникновении проблем с многоквартирными домами.
"Сейчас штрафные санкции для должностных лиц за нарушение правил содержания жилых домов, перебои с коммунальными услугами и ненадлежащее информирование в ГИС ЖКХ составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Очевидно, что они не оказывают достаточного воздействия. Поэтому мы давно предлагаем существенно усилить административную ответственность. В частности, увеличить штрафы для руководителей УК или РСО, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ - с 10 до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 50 тысяч рублей", - сказал Кошелев.
Кроме того, парламентарий призвал увеличить с 5 тысяч до 30 тысяч рублей штрафы для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов.
"Данные меры направлены на повышение персональной ответственности руководства управляющих организаций и РСО. Они позволят не только стимулировать более качественное предоставление услуг и оперативное реагирование на проблемы граждан, но и обеспечат более полное и достоверное наполнение ГИС ЖКХ, что в свою очередь повысит прозрачность", - заключил он.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯГосдума
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
