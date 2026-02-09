https://1prime.ru/20260209/gosduma-867302920.html

В Госдуме предложили увеличить штрафы за нарушения в сфере ЖКХ

09.02.2026

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в разговоре с РИА Новости предложил увеличить до 30 тысяч рублей размер штрафа для должностных лиц, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов. Кошелев отметил, что жалобы в сфере ЖКХ остаются одной из самых частых категорий обращений к органам власти. По его словам, практически на каждом приеме граждане жалуются на ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на управляющие компании (УК) и ресурсоснабжающие организации (РСО), в том числе игнорирование запросов жильцов, несвоевременное предоставление информации, а также бездействие при возникновении проблем с многоквартирными домами. "Сейчас штрафные санкции для должностных лиц за нарушение правил содержания жилых домов, перебои с коммунальными услугами и ненадлежащее информирование в ГИС ЖКХ составляют от 5 до 10 тысяч рублей. Очевидно, что они не оказывают достаточного воздействия. Поэтому мы давно предлагаем существенно усилить административную ответственность. В частности, увеличить штрафы для руководителей УК или РСО, виновных в перебоях электричества, тепло- или водоснабжения, а также за несвоевременное размещение информации в ГИС ЖКХ - с 10 до 30 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 50 тысяч рублей", - сказал Кошелев. Кроме того, парламентарий призвал увеличить с 5 тысяч до 30 тысяч рублей штрафы для должностных лиц за нарушение правил содержания и ремонта жилых домов. "Данные меры направлены на повышение персональной ответственности руководства управляющих организаций и РСО. Они позволят не только стимулировать более качественное предоставление услуг и оперативное реагирование на проблемы граждан, но и обеспечат более полное и достоверное наполнение ГИС ЖКХ, что в свою очередь повысит прозрачность", - заключил он.

